Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин: "Жаль, что осталась всего одна игра в Лиге Чемпионов"

Наставник столичного "Локомотива" Юрий Семин остался доволен матчем против турецкого "Галатасарая" в Лиге Чемпионов. Встреча в Черкизово завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей, а после матча наставник хозяев спокойно отвечал на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

- Каков будет ваш комментарий по игре?

- Самый положительный комментарий. Наверное, на этот период мы не заслуживали 0 очков. Потому что в каждой игре мы не старались отсиживаться в обороне. Не получалась у нас реализация, которая была. Сегодня игроки хорошо сработали в завершающей стадии атак. Особенно первый мяч. И жалко, что у нас осталась всего одна игра, мы почувствовали себя очень хорошо в Лиге Чемпионов. Но это футбол, и мы наделали много ошибок.

- Сложно ли было настроить футболистов на игру после 4 поражений подряд?

- Простые вещи - акцентировали чисто на своих индивидуальныз действиях. И второе - я сказал, что у нас осталось две игры в ЛЧ. Лига Чемпионов - такой турнир, куда хочет попасть много команд. У нас всего две игры, поэтому нужно сыграть для болельщиков и от души. Сегодня был баланс атаки и обороны. Жалко, что не забили третий мяч. Но я очень благодарен игрокам за то, что они были очень уверенны в своих действиях. Мы завоевали очки в копилку для российских команд, что очень важно. Хотя наша лига, даже маленького нюанса не сделала для того, чтобы завоевывать очки. Ни одного момента. И тот календарь, который был на протяжении всего времени - в таких условиях очень сложно выйти из группы.

- Давит ли на команду возможность выйти в Лигу Европы?

- А какое давление? Играет "Галатасарай" и "Порту" ведь, нам нужно сыграть хорошо с "Шальке" в последнем туре, вот и все.

- Были в этом матче мысли о "Спартаке"?

- Сегодня готовились к "Галатасараю", потому что 0 очков - это не для нас. О "Спартаке" мы будем думать уже завтра. Сегодня получим удовольствие от этой победы, а завтра начнем готовиться к "Спартаку".

- Почему не играет Фернандеш?

- Фернандеш - в нашей обойме, но он травмирован. Тренируется индивидуально, у него растяжение приводящей мышцы, а когда меняется температура, то для него это проблема. Никаких других вопросов к нему просто нету. Фернандеш - профессионал, который хочет помочь команде. Никаких конфликтов нет, игрок хочет быть в "Локомотиве".

- Сегодня игроки, доходя до штрафной, не били, а отдавали пас. Почему?

- Да прямо на установке говорил, что по такой погоде надо чаще бить.

- ЦСКА постоянно собирает на стадионе много болельщиков в Лиге Чемпионов, а у "Локомотива" сегодня было чуть больше 14 тысяч. Есть объяснение?

- Мы должны все вместе сесть и разобраться. Это общая проблема, не только игроков. 14 тысяч на матче Лиги Чемпионов - это мало.

- Нет ли сожаления, что не добились преимущества по личным встречам над "Галатасараем"?

- Нету сожаления. Были ситуации в первом тайме, когда могли забить соперники. Все могло поменяться, но самое главное - то, что сегодня команда играла как в атакующие, так и в оборонительные действия. 4:0 - это такой вопрос, он мог быть и не быть. Могло быть и вовсе 2:2.