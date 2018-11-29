В третьяковском зале - квадрат черный

Оперу «Черный квадрат» заранее обозначили самым загадочным культурным событием сезона. Поставил в Третьяковке таинственную оперу молодой, но успешный отечественный композитор Илья Демуцкий (балеты «Нуреев», «Герой нашего времени» в Большом). И дело не в том, что режиссера не хотели называть, но упорно распространяли слухи, что это Данила Козловский. А, конечно, в том, что декорацией к опере должен был послужить сам великий и бесценный шедевр «Черный квадрат». При таком раскладе даже цена билетов - от 4 до 20 тысяч рублей - не удивляла.

В час назначенный дорогие гости пришли на Крымский Вал. Кто с рюкзаком, как Чулпан Хаматова, кто в черном квадратном, как Татьяна Анатольевна Тарасова. Долго не начиналось. Собравшиеся слонялись по фойе и сердились, что для опер Третьяковка мало оборудована. Хотелось выпить, но спиртного не было. Как и необходимой для оперы акустики. И несмотря на то что директор Третьяковки Зельфира Трегулова уверяла, что акустика что надо, собравшиеся выражали сомнения.

Наконец-то запустили в зал с расставленными деревянными лавками в два столбца. Со стен предварительно сняли картины, оставив рамы. Можно было взглянуть на дырку от «Обороны Петрограда» Дейнеки или дырку от «Новой Москвы» Пименова. Вышел композитор Демуцкий в красной водолазке. Ответил на вопросы журналистов. Что да, работали над оперой с апреля. Нет, кто режиссер он не скажет. Что за основу либретто взяли «Победу над солнцем» Хлебникова и Крученых, но переписали, «что-то оставив, что-то поменяв». И еще опера будет на английском языке. Потому что так надо. И все закончится плохо.

Расселись. С задних рядов не было видно ничего. Ни Демуцкого в красной водолазке, дирижирующего пианистом, ни какого бы то ни было действа. Оставалось слушать музыку и читать текст на экранах под потолком. Раздались первые аккорды. «Хеппи, хеппи, хеппи», - пропела женщина в зеленом, встав из середины зала. «Дива объявляет, что счастье есть», - проинформировала надпись на экранах.

На экранах писали, что Злонамеренный обвинил Нерона и Калигулу в воровстве еды. Исполнители затянули на английском: «Я из тебя сосиску сделаю диетическую». В лейтмотиве оперы отчетливо слышалось родное советское «И родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком». Когда дуэт затянул: «Закройтесь гнилью, небеса», задние ряды опустели навсегда.

В финале первого акта фальшстена упала и за ней появился «Черный квадрат» как символ покоящегося в гробу Солнца. Затем объявили перерыв, во время которого можно сфотографироваться с «Черным квадратом» или почитать программку.

Фото: Евгения КОРОБКОВА

«Мы считаем, что это все никому не надо», - честно признались две тетеньки, приставленные к шедевру.

«Какой подарок для зрителя был, если бы на первом акте закончили», - сказал дяденька, сделал селфи с «Квадратом» и погрузился в либретто.

Из краткого содержания следовало, что сюжет передернули из замятинского «Мы». А опера Демуцкого - ответ футуристам на их оперу «Победа над Солнцем», поставленную в 1913 году. Сама идея накладывать текст футуристов на сюжет Замятина показалась весьма сомнительной. Как известно, футуристы были очень оптимистичными, председатель Земшара не раз провозглашал оптимистичность своего искусства, а потому представленный в современной «опере» плохой финал не вязался с их творчеством.

Второй акт проходил как-то легче. Неожиданные фразы вроде «Обманули дурака на четыре кулака, ха-ха-ха», вызывали смех в зале. А предложения типа «Некоторые пытались утопиться, слабые сходили с ума» зрители принимали на свой счет.

Зажегся свет. Гардеробщицы жалобно спрашивают, не знаем ли мы, чьи это пальто остались, а то метро закрывается. Расходящийся народ напевает про березовый сок. На черный квадрат асфальта падает снег.