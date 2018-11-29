2018-11-29T01:28:09+03:00
Спорт

ЦСКА недостоин «Виктории»

Армейская молодежь дрогнула в Лиге чемпионов
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Чехи (в белом) празднуют второй гол в ворота Акинфеева. На поле сидят расстроенные армейцы Кристиян Бистрович (слева) и Марио Фернандес. Фото: REUTERSЧехи (в белом) празднуют второй гол в ворота Акинфеева. На поле сидят расстроенные армейцы Кристиян Бистрович (слева) и Марио Фернандес. Фото: REUTERS
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Россия осталась без Лиги чемпионов на этот сезон. ЦСКА внезапно уступил чешской «Виктории» в домашнем матче - 1:2 и потерял даже теоретические шансы попасть в плей-офф этого турнира. «Локомотив» еще раньше проиграл все свои шансы двинуться дальше. И нам остается в этом турнире смотреть, как за «ушастый» кубок бьются небожители из «Реала», «Ювентуса», «Барселоны»...

Но ЦСКА? Как же так? Мы все, кому позволяет футбольная религия, немного влюблены в эту команду образца 2018/19. Всем нравятся истории, как одна команда, лишившись за лето почти всех возрастных лидеров, набрала пацанов, приставила к ним дядькой Акинфеева и пошла шерстить грандов. И даже грохнула «Реал»! А вот какой-то «Виктории» из пивного города Пльзень отдала 4 очка из 6 и бездарно разбазарила свой шанс на плей-офф Лиги чемпионов. И, чтобы попасть в Лигу Европы, теперь необходимо брать очки в Мадриде...

И ведь все по делу. «ЦСКА не заслужил победу», - признал главный тренер Виктор Гончаренко. И рассказал, как Чалов и Обляков едва не плакали после матча. Но вряд ли это можно назвать и болезнью молодости. В российском футболе давно есть такая премия «Первая пятерка». Ее вручают молодым игрокам, которые из Детской лиги доросли до РПЛ. Так вот, в нынешнем году на нее претендуют четыре футболиста, и два из них из ЦСКА - Иван Обляков и Ильзат Ахметов. В прошлом году этот приз получил еще один армеец - Федор Чалов, в позапрошлом - Александр Головин. Но все это игроки атакующие. Да и в матче с «Викторией» с атакой у команды Гончаренко было все более-менее. А вот в обороне - беда и анархия. Не растут почему-то в российском футболе защитники. Потому и проигрывает молодой талантливый ЦСКА мужикам из Чехии.

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