О, огурец, тебя боготворю!

Например, не позвать ли к себе на свадьбу стерв, которые собираются эту свадьбу разнести в пух и прах? Не устроить ли из своего праздника соревнование с еще тремя аналогичными, конкурируя с чужими рюшечками-кружавчиками? В шоу «Четыре свадьбы» просто битвы какие-то устраиваются: каравай против армянских традиций или красно-черный декор против стиля «Алисы в стране чудес». Что же касается огурцов боготворимых, то за ними - в программу «Секретный миллионер».

Формат такой. Сперва зрителю показывают успешного человека. (Мне попалась программа с Оскаром Хартманном.) Он рассказывает, каково ему живется, обладая всеми этими скучными заводами, газетами, пароходами. Называет количество своих компаний, уровень их капитализации. И, пока зритель пытается проморгаться после мельтешения нулей в числах на экране, голос за кадром вкрадчиво мурлычет в уши:

- Возможно, вы уже влюбились в Оскара Хартманна. Подождите, через полминуты полуголый Оскар с балкона будет показывать вам Берлин. Хартманн - бизнесмен-тяжеловес, и в этом весе нет ни капли жира. С нуля сделал бизнес, с нуля построил свое тело.

Ну и так далее. Сам Хартманн честно демонстрирует берлинские красоты, он действительно полуголый, но скоро миллиардера в потрепанной одежке отправят с мизерной суммой денег в Архангельск и Северодвинск, чтобы жизнь медом не казалась. Он станет ходить по грязному снегу и выбирать, что из «дешевых калорий» купить: литр масла или шмат сала.

Работу он находит в местах разной степени чернушности, среди которых наиболее светлым оказывается как раз теплица.

- Оскар увидел, насколько эти женщины обожают свою работу. Одна из них проработала в теплице 35 лет и как будто бы боготворит огурцы, - продолжает елейную речь голос за кадром.

К финалу растроганный жизнью российского народа в глубинке и, естественно, красотой души «богатый Буратино» вый-дет к своим новым знакомым уже в цивильно-миллиардерском и раздаст много-много денежек.

Странно, что не происходит массового буханья барину в ноги. Все к тому шло. Еще странно, что год за годом уже «Пятница!» не отступает от стратегии: «А давайте сделаем вид, что половина города не замечает оператора с камерой, который снимает «секретные» скитания миллионеров или бедствия ведущих из «Орла или решки». Как в анекдоте про Штирлица, который не мог понять, что выдает в нем разведчика: то ли советская форма, то ли парашют, волочащийся по земле.