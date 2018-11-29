У меня тело рожавшей женщины: Миранда Керр дала откровенное интервью

Кто как не Миранда Керр, одна из топовых моделей мира, знает, что такое постоянно быть в форме, чтобы в любой момент быть готовой к фотосъемке. Австралийская красавица жила много лет в режиме: спортзал, еда по часам, работа. И к 35 годам, когда решила родить ребенка, видимо, поняла, что с нее хватит.

В ее жизни все отлично: муж –миллионер Эван Шпигель, свой бизнес, обеспеченная жизнь и маленький сын, который радует ее каждый день. Необходимости выглядеть великолепно сразу же после рождения ребенка – это не путь к счастью. В этом сама Миранда Керр призналась в интервью изданию Marie Claire.

Супермодель стала лицом обложки декабря, причем спустя полгода после появления на свет младшего наследника и рассказала, как теперь относится к материнству.

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Керр отметила, что старший ребенок, которому сейчас семь лет, хотел брата, но теперь немного расстроен, что тот получает больше родительского внимания. Миранда успокоила мальчика, подчеркнув, что со временем ситуация изменится. Она также высказалась о своей изменившийся в период беременности фигуре, считая, что некоторые мамы слишком переживает по этому поводу.

«Важно, чтобы женщины бережно к себе относились к себе и не чувствовали себя обязанными срочно вернуться в форму после рождения ребенка… Да, у меня тело рожавшей женщины, я нормально к этому отношусь… Требуется девять месяцев, чтобы выносить ребенка, вполне логично, что может понадобиться еще 10, чтобы вновь хорошо выглядеть в купальнике, или больше. А может, этого вообще никогда не произойдет», - заявила она журналистам.

Также Миранда опровергла слухи о третьей беременности, но отметила, что не против завести еще раз стать мамой. Сейчас она получает удовольствие, когда проводит время со своими наследниками. Керр часто берет сыновей с собой на работу.

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Напомним, о романе Миранды и Эвана стало известно летом 2015 года. Через год, летом 2016-го, пара объявила о помолвке. Ранее Керр была замужем за актером Орландо Блумом, от которого она родила сына Флинна. Чуть ранее в бойфрендах модели значились брокер Адриан Камиллери, которого заподозрили в финансовых махинациях. Некоторые газеты даже утверждали, что модель пострадала финансово, прислушавшись к советам своего парня, но в суд решила не подавать. Затем в жизни Керр был солист группы Tamarama — Jay Lyon. Миранда даже снялась в их видео клипе «Everything To Me». (подробности)