Жена малазийского короля Оксана Воеводина будет продавать в России шампуни от перхоти

Завидная доля: жить во дворце на полном обеспечении мужа-монарха. Но молодая супруга короля Малайзии Махаммада V, 25-летняя Оксана Воеводина - девушка энергичная, а может, решила подстелить соломку на всякий случай. Она запускает в России косметический бизнес, а именно - линейку шампуней. Говорят, это будет не просто пенная жидкость, а серьезный инновационный продукт.

- Это шампунь на основе молекулы йода. А что, ведь нашей стране сплошной йододефицит, - рассказывает подруга и партнер Оксаны Лилия Настаева. - Он будет бороться с перхотью и жирностью волос. Формула секретная, придумали ее химики из Ростовской области. Три года над этим работали. И в ближайшие пару месяцев наш продукт наконец начнет продаваться в аптеках и магазинах. Стоить будет недорого, 300-350 рублей. Кроме того, будет еще средство для умывания от угревой сыпи. Название уже придумали: «Альбиндорф».

Девушки дружат пять лет. Познакомились на показах: Оксана — модель, Лиля — визажист. В какой-то момент Воеводина предложила: чего на дядю работать, давай дело откроем. Неудивительно, что первым совместным проектом стал салон красоты. Появился он в 2016 году возле метро «Автозаводская».

- Денег попросили у родителей, Оксанин папа тогда хорошо помог, - продолжает Лилия. - Дорого, конечно: аренда в Москве, оборудование, материалы... Просуществовал наш салон недолго, через год пришлось закрыть - некогда было им заниматься. Слава богу, затраты отбили. И опыт получили богатый.

Кроме того, в 2015-2016 годах Воеводина выпускала купальники. Сама, конечно, не шила, но придумывала дизайн. Впервые свою коллекцию она представила на конкурсе «Мисс Москва» - одела всех конкуренток для дефиле в бикини. Потом открыла продажи в Инстаграм — по цене 10 тысяч за штуку.

- Мода на одежду и обувь меняется каждый сезон, а на купальники - раз в 3-5 лет. Это ликвидный товар, который ты всегда сможешь реализовать, - рассуждала начинающая бизнесвумен.

Это начинание, правда, долго не продержалось. Зато купальники от Воеводиной успели поучаствовать в благотворительном проекте с провокационным названием «Продажные звезды». По условиям этого аукциона знаменитости выставляют на продажу хоть автограф, хоть совместный ужин. Оксана, понятное дело, выставила бикини с начальной ставкой в 1000 рублей. А рекордсменом марафона стал Никас Сафронов, который превратился в живое полотно. За то, чтобы разрисовать красками для боди-арта торс знаменитого художника, поклонница заплатила 189 тысяч рублей.

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