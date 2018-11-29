2018-11-29T17:43:50+03:00
Общество

Жена малазийского короля Оксана Воеводина будет продавать в России шампуни от перхоти

Оксана Воеводина, «Мисс Москва-2015», запускает очередной бизнес
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Оксана Воеводина запускает в России косметический бизнес, а именно - линейку шампунейОксана Воеводина запускает в России косметический бизнес, а именно - линейку шампунейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Завидная доля: жить во дворце на полном обеспечении мужа-монарха. Но молодая супруга короля Малайзии Махаммада V, 25-летняя Оксана Воеводина - девушка энергичная, а может, решила подстелить соломку на всякий случай. Она запускает в России косметический бизнес, а именно - линейку шампуней. Говорят, это будет не просто пенная жидкость, а серьезный инновационный продукт.

- Это шампунь на основе молекулы йода. А что, ведь нашей стране сплошной йододефицит, - рассказывает подруга и партнер Оксаны Лилия Настаева. - Он будет бороться с перхотью и жирностью волос. Формула секретная, придумали ее химики из Ростовской области. Три года над этим работали. И в ближайшие пару месяцев наш продукт наконец начнет продаваться в аптеках и магазинах. Стоить будет недорого, 300-350 рублей. Кроме того, будет еще средство для умывания от угревой сыпи. Название уже придумали: «Альбиндорф».

Девушки дружат пять лет. Познакомились на показах: Оксана — модель, Лиля — визажист. В какой-то момент Воеводина предложила: чего на дядю работать, давай дело откроем. Неудивительно, что первым совместным проектом стал салон красоты. Появился он в 2016 году возле метро «Автозаводская».

- Денег попросили у родителей, Оксанин папа тогда хорошо помог, - продолжает Лилия. - Дорого, конечно: аренда в Москве, оборудование, материалы... Просуществовал наш салон недолго, через год пришлось закрыть - некогда было им заниматься. Слава богу, затраты отбили. И опыт получили богатый.

Кроме того, в 2015-2016 годах Воеводина выпускала купальники. Сама, конечно, не шила, но придумывала дизайн. Впервые свою коллекцию она представила на конкурсе «Мисс Москва» - одела всех конкуренток для дефиле в бикини. Потом открыла продажи в Инстаграм — по цене 10 тысяч за штуку.

- Мода на одежду и обувь меняется каждый сезон, а на купальники - раз в 3-5 лет. Это ликвидный товар, который ты всегда сможешь реализовать, - рассуждала начинающая бизнесвумен.

Это начинание, правда, долго не продержалось. Зато купальники от Воеводиной успели поучаствовать в благотворительном проекте с провокационным названием «Продажные звезды». По условиям этого аукциона знаменитости выставляют на продажу хоть автограф, хоть совместный ужин. Оксана, понятное дело, выставила бикини с начальной ставкой в 1000 рублей. А рекордсменом марафона стал Никас Сафронов, который превратился в живое полотно. За то, чтобы разрисовать красками для боди-арта торс знаменитого художника, поклонница заплатила 189 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка, похожая на "королевскую жену", удивляла участников реалити-шоу сексом в день знакомства

В соцсетях обратили внимание на поразительную схожесть двух красавиц: Оксаны Воеводиной, новоиспеченной жены короля Малайзии Махаммада V, и Ксении Дягилевой, экс-участницы проекта «Каникулы в Мексике-2». И действительно — черты лица, возраст, рост-вес, образование у девушек сходятся, а в сети под их именами размещены одни и те же фото. Кроме того, звезда телепроекта Вэл Никольский подтвердил «КП», что Оксана и Ксюша — один человек (подробности).

В ТЕМУ

«Могла и плеткой по попе получить»: Молодая жена короля Малайзии выросла в строгой казачьей семье

- Мой отец воспитывал меня в строгости, - рассказывала о себе Оксана. - Росла я на примере своей семьи. Мои родные, дедушка, донские казаки. А что такое казачья семья? (улыбаясь) Можно и плеткой по попе получить. Папа, как и дедушка, у меня очень строгие. Честно скажу, в детстве отца сильно боялась, а сейчас понимаю, что только благодаря ему получила хорошее воспитание и знания. (подробности)

КСТАТИ

Дневник жены султана Оксаны Воеводиной: из отвязной ростовской девчонки - в королевы Малайзии

История Оксаны Воеводиной заставила всех девушек России поверить в сказку. Выйти замуж — нет, не за принца, как пела Сердючка, а за настоящего короля — с властью, богатством, дворцом, прислугой - это ли не мечта всех женщин? Модели из Ростова-на-Дону это удалось. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил
В учебнике для 4 класса «Литературное чтение» оказалось одно скандальное школьное задание: написать письмо отцу на фронт. Иные родители гневно отреагировали на это. Наш колумнист Николай Варсегов отозвался на эту тему
Новости 24
Стало известно, как бескровный Эдвард из «Сумерек» смог заниматься сексом
ЕС выступил за ограничения на использование автономных вооружений
Президент одобрил новую Доктрину энергобезопасности России
Отсутствие знака «Шипы» может принести много проблем, уверены автомобилисты
Власти Китая прервали работы ученых по модификации генов эмбрионов человека
Во Франции женщина угрожала взорвать местный банк
В Эстонии вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизма
Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России
Минэнерго: прибыльность АЗС восстанавливается
В Россию вернулся последний пострадавший при инциденте в римском метро
Хулиганы ограбили певца Dante, приняв его за Билана
Первый пистолет Джеймса Бонда выставят на торги в Лондоне
Бывший пресс-секретарь Медведева получила орден Александра Невского
Звонки о "минировании" ТЦ в Москве поступили с номера пенсионерки из Балашихи
В России новый iPhone X подешевел на 20 тысяч за год
На Ямале готовится к открытию первая зимняя трасса