Откуда берутся одинокие женщины

А вот и очередное письмо. Вроде бы тема вечная, а все равно наводит на новые мысли. И автор талантливый.

«Здравствуйте! Мой муж применял ко мне рукоприкладство. Развелась, отдышалась. И сейчас мне хочется снова полюбить мужчин, но не получается.

Моя мать терпела побои от отца. Я видела это с трех лет. Наверно, он бил маму и раньше, просто я не помню. Это был кошмар и позор перед друзьями… Не могу забыть: он поднимается по лестнице, хватаясь за перила. Он пьяный. Запах перегара на весь подъезд. Он долго звонит в дверь. У нас коммунальная квартира, обычно дверь открывает кто-то из соседей. Это для меня дополнительный стыд. Отец большими шагами идет к нашей комнате – она вторая слева по коридору. Открывает дверь – и с порога начинает орать на маму. «Что рожу скроила? С..ка!!!» Дальше грохот, крики, иногда звон посуды. Мама бежит в ванную охлаждать холодной водой синяки… Господи, как я ненавижу отца! Он никогда не был нормальным человеком. В трезвом виде это был зомби, который вообще на меня не реагировал. Он даже не отвечал на мои вопросы почти никогда… Как же я завидовала подруге во дворе, у которой был настоящий, живой папа! Он иногда приходил с нами поиграть. Брал нас обеих за руки и крутил, как на карусели. Смеялся и гладил нас по голове. Но почему-то я не выбирала таких мужчин, как папа моей подруги…

С тех пор прошло тридцать лет. Зато моего папу-живого мертвеца я помню на всю жизнь. Сейчас, когда ушла от мужа, у меня окончательно спала пелена с глаз. Хочу встретить такого мужчину, каким был отец моей подруги. Очень хочу. Я материализую его образ в мыслях. Но что-то мне подсказывает, что у нас в стране этот образ вообще не часто попадается. У нас в основном мужчины-зомби, как мой папа, которые не живут, а терпят. Никого не любят, зато любят поразглагольствовать о «плохих бабах»… Мне уже сорок лет, а ничего светлее подругиного папы я не видела за всю свою жизнь. Хотя очень бы хотелось как-то по-другому воспринимать людей. Может, помогите мне, с чего начать. На психолога денег нет, сразу отвечаю.

С уважением,

Лариса».

Батя вам, конечно, достался не сахар. И не вам одной. Психологи креативят термины «выключенный отец», «отец-психопат». Но у вас лучше всех получилось. Папа-зомби – десять баллов!

Психологи креативят термины «выключенный отец», «отец-психопат»Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Но ведь бывают еще и мамы такие, что хоть в триллере снимай. И что теперь? Всем с ума сойти? Нет, народ не сходит с ума. Наоборот, потихоньку добреет. Вон еще каких-то двести назад в России можно было законно выпороть человека. Вспомним у Некрасова:

«Вчерашний день, часу в шестом,

Зашел я на Сенную;

Там били женщину кнутом,

Крестьянку молодую…»

Поэт, конечно, маленько приукрасил. Кнутами женщин не били, тем более на площадях. Но теоретически могли. Детей же в гимназиях «учили» розгами – это сколько угодно. Зато в 1864 году Александр II это безобразие прекратил. Почти одновременно с крепостным правом.

А теперь по существу, «с чего начать». Нам всегда кажется, что мы должны куда-то двигаться. Что-то начинать, думать, меняться. Движение – свет, недвижение – тьма. Но, может, не надо ничего начинать? Я понимаю, неохота застыть в позе «одинокой женщины за…». То ли ещё волнующий флёр духов-туманов, то ли уже запашок сорока кошек…

Но, тем не менее, застыть полезно. Просто перестать думать на тему «замужа». У вас же не еда кончилась и не вода в кране. А всего-навсего жизнь с козлом.

Иногда забьешь на проблему, а она возьми и растворись. И не надо ничего в себе менять, прощать-отпускать, культивировать «позитивчик» и выбирать унылых мужиков только потому, что они «светлые люди». Светлые тоже, знаете, бывают с такими чуланами, что не разгребёшь.

Дорогие читатели, у вас наверняка найдутся слова ободрения для Ларисы. И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru .

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.