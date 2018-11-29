Дженнифер Энистон рассказала, как пережила развод: Сеансы психотерапии и отказ от Интернета

Дженнифер Энистон прервала молчание и рассказала, как ей удалось пережить развод. И если ее экс-супруг Джастин Теру во всех интервью уверял, что их расставание было «нежным», то 49-летняя актриса говорит совсем об обратном: разрыв дался ей очень тяжело. Звезде сериала «Друзья» пришлось посещать сеансы психотерапии, чтобы прийти в себя и привыкнуть к одиночеству. Об этом Дженнифер рассказала в интервью журналу Us Weekly.

- Мне понадобился большой курс терапии. Ведь после первого развода я стала больше заботиться о себе. Поэтому сразу обратилась к специалистам, чтобы сохранить адекватное моральное состояние, - рассказала Энистон.

По словам актрисы, специалисты посоветовали ей полностью изолироваться от новостей и не читать ничего о себе в прессе и в соцсетях. Дженнифер Энистон призналась, что не пользовалась Интернетом, не читала газет, а также отказалась от просмотра телевизионных передач на протяжении всего бракоразводного процесса.

- Я пыталась научиться бороться с проблемами на протяжении нескольких лет. Приняв решение о разводе, я стала готовиться морально. Но позже удивилась, насколько легко пережила разрыв. Ведь все, о чем я беседовала с психотерапевтом, действительно, повлияло на мое мировоззрение, - сообщила актриса.

Дженнифер сохраняет душевное равновесие, занимаясь тем, что ей нравится: она регулярно посещает спортзал, заботится о животных и встречается с друзьями. Актриса много снимается и хорошо зарабатывает благодаря рекламным контрактам.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон начали встречаться в мае 2011 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, голливудские звезды Дженнифер Энистон и Джастин Теру расстались в феврале этого года. Пара долгое время хранила молчание: ни 49-летняя Энистон, ни ее 47-летний избранник не комментировали свой разрыв. Лишь недавно Джастин дал интервью, в котором сообщил, что они расстались достаточно мирно.

- Хорошая новость заключается в том, что это было очень нежное расставание. Никакой враждебности, - рассказал Теру. - Странное дело, но это было неизбежно — мы оба это понимали и медленно двигались в этом направлении. Но с нами все хорошо, никто не умер, мы преодолели это — не стали кидаться друг в друга топорами, а разошлись мирно.

Друзья Энистон и Теру уверяли, что этот брак был обречен с самого начала, и это видели абсолютно все – за исключением самой Дженнифер. Энистон честно попыталась жить в Нью-Йорке, в апартаментах Джастина, но ее быстро достали папарацци и квартира, «похожая на тюрьму». К тому же Дженнифер скучала по своим друзьям в Лос-Анджелесе. Теру не смог прижиться в Голливуде и сблизиться с окружением Дженнифер, его больше манил богемный Нью-Йорк. В итоге большую часть своего брака супруги проводили по отдельности. По словам источников, последние 18 месяцев совместной жизни они практически жили врозь.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон начали встречаться в мае 2011 года, а познакомились они еще раньше, в 2008-м на съемках фильма "Жажда странствий". Актеры объявили о помолвке в 2013 году. В 2015-м они поженились, устроив тихую свадьбу в своем поместье в Бель Эйр, на которую пригласили 74 гостя - что довольно скромно по голливудским меркам. Детей у Джастина и Дженнифер в этом браке не появилось.

Ранее Дженнифер пережила еще более болезненный разрыв с актером Брэдом Питтом. Энистон развелась с ним в 2005 году после пяти лет брака. Супруги подали на развод, когда стало известно, что партнерша Питта по съемкам в картине «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли ждет от него ребенка. В браке с Энистон у Брэда не было детей (у Дженнифер было два выкидыша). Зато с Анджелиной появилось целых шестеро.