Создатели фильма «Ёлки последние» ставят точки над “Ё”

29 ноября, вся Россия отмечает день буквы “Ё”. История гласит, что впервые о букве ”Ё” заговорили во времена правления Екатерины II. 29 ноября 1783 года на заседании Императорской Санкт-Петербургской Академии наук её глава княгиня Екатерина Романовна Дашкова предложила присутствующим на нем членам академии наук, в числе которых были литераторы Гавриил Романович Державин и Денис Иванович Фонвизин, историк Николай Михайлович Карамзин написать слово “ЁЛКИ”. Когда же сама княгиня предложила вариант «іолка», спросив, “правомерно ли изображать один звук двумя буквами”, все подумали, что та шутит. Однако Екатерина Романовна говорила всерьез, предложив использовать новую букву “Ё” для выражения слов.

Если бы ни воля Дашковой, не было бы у нас новогодних ёлок, а значит и масштабной киносерии “Ёлки” студии Bazelevs с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым в главных ролях.

В этом году продюсер Тимур Бекмамбетов выпускает “Ёлки Последние” в которых герои киносерии прощаются со зрителями и тем самым ставят свои точки на Ё.

“Комсомольская правда” и Bazelevs предлагают расставить точки над “Ё” и попрощаться с “Ёлками” своим читателям. Начиная с 29 ноября, каждый кто запишет оригинальное новогоднее видеообращение, в котором упомянет слово “Ёлки" наибольшее количество раз - получит два билета в кино на фильм “Ёлки Последние”.

Для того чтобы участвовать в конкурсе, свой пост с видеообращением необходимо поставить два хэштегами #ЁЛКИПОСЛЕДНИЕ и #ТОЧКИНАДЁ.

В конкурсе могут участвовать жители всех регионов России, ведь “Ёлки” - это по-настоящему народное кино большой страны.