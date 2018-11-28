Все птицы мира в гости к нам!

Мы подобрали пять рецептов самых вкусных кушаний разных кухонь мира, которые можно запросто приготовить в домашних условиях.

Сациви из Грузии

Грузия - рекордсмен по национальным блюдам из куриного мяса. Сациви - это курица под специальным соусом, родиной которого является Грузия. Для этого блюда отваренные со специями и обжаренные куски курицы заливают специально приготовленным соусом и доводят до кипения. Главные ингредиенты соуса - большое количество грецких орехов, специи и зелень. Готовое блюдо подается в холодном виде.

Сациви из Грузии

Ингредиенты:

• Тушка курицы - 2 кг.

• Грецкий орех - 1 ст.

• Кинза, петрушка, укроп, зеленый лук - 1,5 пучка.

• Растительное масло - 3 ст. л.

• Репчатый лук - 2 шт.

• Смесь паприки, красного острого перца и кориандра - 1 ст. л.

• Соль, чеснок - по вкусу.

Готовим: Курицу разделайте на кусочки и варите в воде 1 час. Для соуса нарежьте репчатый лук и обжарьте на растительном масле. Добавьте к луку измельченные в блендере орехи и специи. Затем влейте на сковороду 2 - 3 половника бульона от варившейся курицы и размешайте. Курицу извлеките из бульона. Разберите руками на небольшие кусочки, удалите кости. Мясо поместите в соус. Добавьте зелень, чеснок и все перемешайте.

Карри из Индии

Курица карри - традиционное индийское блюдо. Душой блюда является смесь восточных специй, которая также называется карри. Гвоздика, тмин, кориандр, имбирь, кардамон, корица, перец придают блюду колоритный вкус и аромат. Благодаря наличию куркумы мясо имеет красивый насыщенно-желтый цвет. На гарнир обычно подают рис.

Карри из Индии.

Ингредиенты:

• Куриные бедра - 10 шт.

• Консервированные мелко нарубленные томаты - 1 ст.

• Чеснок - 15 зубчиков.

• Лук - 2 шт.

• Вода - 2 ст.

• Имбирь тертый - 1,5 ст. л.

• Приправа карри - 3 ст. л.

• Кокосовое молоко - 350 мл.

• Растительное масло - 3 ст. л.

• Соль, черный перец и лавровый лист - по вкусу.

Готовим: Мясо заправьте 100 мл молока, введите половину имеющегося имбиря и измельченный чеснок (3 зубчика). Тщательно перемешайте и выложите на разогретую сковороду. Обжарьте до образования корочки. В масле обжарьте мелко нашинкованный лук, введите оставшийся чеснок и имбирь, добавьте карри, томаты и остальные специи. Время обработки - 3 минуты. Добавьте молоко и тушите до отделения масла, после этого добавьте мясо и влейте воду. На медленном огне томите курицу до готовности. Корректировать густоту блюда можно с помощью воды.

Курица в кисло-сладком соусе из Китая

Простой и легкий рецепт. Курочка получается очень вкусной, как готовят в китайских ресторанчиках. Идеальным гарниром станет тонкая лапша или рис.

Для этого пикантного и острого блюда чаще всего используются куриные грудки или крылышки.

Курица в кисло-сладком соусе из Китая.

Ингредиенты:

• Филе куриное - 600 г.

• Томатная паста - 1 ст. л.

• Соевый соус - 4 ст. л.

• Яйцо (белки) - 2 шт.

• Сахар - 4 ст. л.

• Крахмал.

• Уксус яблочный.

• Соль, перец - по вкусу.

• Специи.

Готовим: Мясо птицы нарежьте небольшими кусочками и замаринуйте на 40 минут в соевом соусе с яичными белками и двумя ложками крахмала. Добавьте соль и перец по вкусу. Для приготовления соуса в миске смешайте ингредиенты по 2 столовые ложки: томатную пасту, соевый соус, крахмал, 4 столовые ложки сахара, специи по вкусу, уксус 9% и добавьте немного воды. Промаринованное мясо необходимо полностью покрыть крахмалом. Сковороду поставьте на плиту и накалите ее с растительным маслом. Обжарьте мясо с двух сторон до золотистой корочки. Затем залейте в сковороду к курице соус и перемешайте. Огонь на плите убавьте до минимума и обжаривайте не более 3 минут.

Курица капрезе по-русски

Курица капрезе - это блюдо в итальянском стиле, которое очень просто и довольно быстро готовится, но при этом способно приятно удивить как любителей мяса, так и приверженцев здорового образа жизни.

Курица капрезе по-русски.

Ингредиенты:

• Куриная грудка - 2 шт.

• Базилик - 1,5 пучка.

• Моцарелла - 100 г.

• Соль, перец - по вкусу.

Готовим: Куриную грудку вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Надрежьте острым ножом в центре, но не до конца - так, чтобы получился кармашек для начинки. Присыпьте солью и свежемолотым перцем. Внутрь положите несколько ломтиков моцареллы, помидора и листочки базилика. Закрепите зубочистками, переложите заготовку в форму для запекания и сбрызните оливковым маслом. Запеките в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут до подрумянивания сыра.

Фрикасе из Франции

Фрикасе относится к высокой французской кухне, хотя в его составе нет каких-то редких и изысканных ингредиентов. По сути это мясо птицы, тушенное в сливках, с грибами и иногда с овощами. Вообще «фрикасе» переводится как «всякая всячина». Мясо птицы получается невероятно нежным и ароматным, поэтому блюдо вполне подойдет как для праздничного стола, так и для обычного семейного ужина.

Фрикасе из Франции.

Ингредиенты:

• Куриное филе - 300 г.

• Свежие грибы (шампиньоны) - 200 г.

• Бульон - 100 мл.

• Сливки - 200 мл.

• Сливочное масло - 15 г.

• Мука - 15 г.

• Чеснок - 2 зубчика.

• Соль, перец и мускатный орех - по вкусу.

Готовим: Филе нарежьте и кусочки мяса подрумяньте в сливочном масле, потом добавьте нарезанные грибы. Далее добавьте бульон, немного потушите и влейте сливки. Затем присыпьте все мукой и хорошо перемешайте. Добавьте специи, соль и выдавите чеснок. Тушите до полной готовности.

В общем, курица - универсальный продукт, который подходит всем. И эти пять мировых рецептов - лишь малая толика того кулинарного разнообразия, которое существует. Напомним еще про такие любимые всеми блюда как куриный шашлык, наваристый куриный бульон с домашней лапшой и традиционное жаркое из курицы с картошкой.