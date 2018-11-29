2018-11-29T13:30:51+03:00
Здоровье

Электронные сервисы облегчают жизнь

В Архангельске состоялся круглый стол, где специалисты Фонда социального страхования рассказали о новых проектах и услугах, которые можно получить дистанционно
Елена ЛАТИНСКАЯ
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Автор фото: Ольга МАМОНТОВААвтор фото: Ольга МАМОНТОВА
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Самый распространенный сервис Фонда социального страхования – Электронный листок нетрудоспособности. На сегодняшний день в области каждый 11-й больничный оформляется в электронном виде.

-На сегодняшний день в системе обмена электронными листками нетрудоспособности принимает участие около 4200 страхователей Архангельской области с общей численностью работающих 180 тысяч человек, - сообщила заместитель управляющего Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования Виктория Спивак. - Эксперты прогнозируют, что в 2018 году около 10% всех листков нетрудоспособности будут электронными. В настоящее время в регионе выдается около 400-500 электронных больничных в день.

Электронный больничный – не единственный цифровой сервис, который облегчает жизнь. Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования оказывает 19 государственных услуг: 9 – для граждан и 10 – для работодателей. Любую из них можно получить в электронном виде.

Важный проект, который коснется значительной части жителей Архангельской области, - «Прямые выплаты». Планируется, что в регионе он будет запущен с 1 июля 2019 года. Теперь пособия по обязательному социальному страхованию, в том числе и выплаты по больничному листу, Фонд будет выплачивать работнику напрямую, а не как раньше – через работодателя. Работающие граждане могут получить выплаты на свою банковскую карту, либо почтовым переводом.

Сегодня в Архангельской области пособия по обязательному социальному страхованию (пособие по временной нетрудоспособности и 4 пособия в связи с материнством) граждане получают по месту работы. По закону, пособие должно быть назначено в течение 10 дней, а выплачено в ближайший день для выплаты заработной платы. Новые правила гарантируют, что пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателя.

С 1 мая 2018 года Архангельское региональное отделение Фонда приступило к реализации пилотного проекта по смс-информированию работодателей. В условиях динамично меняющегося законодательства работодатели нередко допускают нарушения. Как результат – применение к организациям региональным отделением Фонда социального страхования различного рода санкций: от установки повышенного тарифа страховых взносов до начисления пени и штрафов. Своевременное оповещение поможет участникам проекта избежать подобных негативных последствий.

Еще один проект ФСС «Социальный персональный информационный навигатор» упрощает семьям с детьми-инвалидами получение технических средств реабилитации.

В этом году навигатор распространился еще на одну категорию получателей услуг Фонда – пострадавших на производстве.

Кроме того, Фондом запущен совместный с РЖД проект «Электронный талон на проезд». Он призван упростить процедуру проезда к месту лечения для льготной категории граждан. Бесплатный проезд осуществляется на основании электронных талонов, а для получения проездных документов достаточно будет зарегистрироваться на сайте РЖД и оформить билет онлайн, или предъявить паспорт в железнодорожной кассе - другие документы не нужны.

-Внедрение электронных сервисов значительно повышает эффективность работы отделения Фонда и качество предоставляемых гражданам и работодателям государственных услуг, сокращает время их предоставления, - отметила заместитель управляющего Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Капустина.

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