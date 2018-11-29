Оформляем электронный больничный!

В мероприятии приняли участие представители Архангельского регионального отделения Фонда, министерства здравоохранения Архангельской области, медицинских организаций города и области, работодателей, общественных организаций инвалидов и представителей СМИ.

Заместитель управляющего Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Капустина подчеркнула преимущества, которые дает внедрение электронных сервисов, а именно: возможность значительно повысить эффективность работы территориальных органов Фонда, упростить и повысить качество предоставляемых гражданам и работодателям государственных услуг, сократить время их предоставления.

На сегодняшний день Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования оказывает 19 государственных услуг: 9 – для граждан и 10 – для работодателей. Любую из них можно получить в электронном виде.

Пожалуй, самым востребованным у населения становится электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Этот масштабный проект реализуется в нашей области с 1 июля 2017 года, и на сегодняшний день каждый 11-й больничный выдается пациентам в электронном виде. Получить электронный больничный можно во всех государственных медицинских организациях области, а также в 10 частных клиниках и 5 ведомственных учреждениях.

Главные преимущества электронного больничного над бумажным в том, что его нельзя потерять или испортить, у врачей появляется больше времени и сил на работу с больными, пациентам не нужно стоять в очередях и собирать необходимые печати и подписи. Кроме того, они в любой момент в своем личном кабинете могут отслеживать данных о выданных листках и начисленных пособиях.

Для работодателя переход на электронные больничные тоже дает существенные преимущества: упрощается процедура подтверждения расходов на пособия, снижаются затраты на хранение и учет бланков строгой отчетности. Кроме того, работодатели получают возможность посмотреть в реальном времени закрытые электронные листки нетрудоспособности своих работников.

-На сегодняшний день в системе обмена электронными листками нетрудоспособности принимает участие около 4200 работодателей Архангельской области с общей численностью работающих 180 тысяч человек, - сообщила заместитель управляющего Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования Виктория Спивак. - Эксперты прогнозируют, что в 2018 году около 10% всех листков нетрудоспособности будут электронными. В настоящее время в регионе выдается около 400-500 электронных больничных в день.