Субсидию на ЖКХ станет получить проще

Чтобы получить субсидию на оплату ЖКХ, не придется приносить справку об отсутствии долгов по коммуналке. Органы соцзащиты эту информацию выяснят сами — в рамках межведомственного взаимодействия. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Напомним, семьи с низким доходом у нас имеют право на помощь от государства для оплаты жилищно-коммунальных услуг. По общему правилу, на субсидию могут претендовать те, у кого на коммуналку уходит больше 22% от совокупного дохода семьи. В некоторых регионах этот порог меньше. В Москве, например, он составляет 10% от общего дохода.

Одно из условий получения субсидии — долгов по ЖКХ быть не должно. Чтобы это доказать, надо было принести в органы соцзащиты справку об отсутствии задолженности. Что усложняло и затягивало процедуру, и так не простую (требуется еще большое количество бумажек в подтверждение доходов всех членов семьи, включая пенсионеров, студентов и т. п.).

Правда, упростится процедура не прямо завтра. Как следует из текста закона, новшество начнет действовать лишь с 2021 года. Причина — пока государственная информационная система ЖКХ, откуда предполагается брать информацию о долгах, работает не в полном объеме, ее нужно доделать. Так что в ближайшие два года пока по-прежнему придется бегать с бумажками...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тарифы ЖКХ в 2019 году собираются повысить дважды

Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа. С 1 января – на 1,7%, а потом с 1 июля – на 2,4%. Обычно тарифы индексируют только один раз в июле и обычно на величину инфляции прошедшего года. В 2017 году рост цен составил всего 2,5%. (подробности)