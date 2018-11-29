2018-11-29T14:25:45+03:00
Экономика

Субсидию на ЖКХ станет получить проще

Не надо будет доказывать отсутствие долгов
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Одно из условий получения субсидии — долгов по ЖКХ быть не должно.Одно из условий получения субсидии — долгов по ЖКХ быть не должно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Чтобы получить субсидию на оплату ЖКХ, не придется приносить справку об отсутствии долгов по коммуналке. Органы соцзащиты эту информацию выяснят сами — в рамках межведомственного взаимодействия. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Напомним, семьи с низким доходом у нас имеют право на помощь от государства для оплаты жилищно-коммунальных услуг. По общему правилу, на субсидию могут претендовать те, у кого на коммуналку уходит больше 22% от совокупного дохода семьи. В некоторых регионах этот порог меньше. В Москве, например, он составляет 10% от общего дохода.

Одно из условий получения субсидии — долгов по ЖКХ быть не должно. Чтобы это доказать, надо было принести в органы соцзащиты справку об отсутствии задолженности. Что усложняло и затягивало процедуру, и так не простую (требуется еще большое количество бумажек в подтверждение доходов всех членов семьи, включая пенсионеров, студентов и т. п.).

Правда, упростится процедура не прямо завтра. Как следует из текста закона, новшество начнет действовать лишь с 2021 года. Причина — пока государственная информационная система ЖКХ, откуда предполагается брать информацию о долгах, работает не в полном объеме, ее нужно доделать. Так что в ближайшие два года пока по-прежнему придется бегать с бумажками...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тарифы ЖКХ в 2019 году собираются повысить дважды

Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа. С 1 января – на 1,7%, а потом с 1 июля – на 2,4%. Обычно тарифы индексируют только один раз в июле и обычно на величину инфляции прошедшего года. В 2017 году рост цен составил всего 2,5%. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хотела учиться за границей, но уехала в село: 24-летняя девушка-сыровар из Самары вошла в тройку лучших предпринимателей России
Анастасия Денисова училась на художника, но ради отца переехала в деревню, занялась молочным животноводством и в 24 года готова конкурировать с крупными брендами
Новости 24
В ПАСЕ осудили решение руководства Грузии аннулировать банковские долги граждан
Во Франции женщина заперлась в банке и угрожает его взорвать
Старший помощник руководителя СКР призвал не «демонизировать интернет»
В Таиланде водитель пикапа погиб от столкновения со слоном
Песков рассказал, о чем Путин будет говорить с Трампом на G20
На Филиппинах полицейских приговорили к 40 годам тюрьмы за убийство подростка
Правительство разрешило водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили
В Италии задержали мужчину, пытавшегося взять в заложники 20 человек
Путин поручил увековечить память Станислава Говорухина
Нарышкин предложил поддерживать рэперов грантами
Четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
У россиян могут появиться "цифровые паспорта": В правительстве обсуждают приложение, удостоверяющее личность
СК возбудил дело по факту нападения следователя на сотрудника прокуратуры в Электростали