Правительство отменило знак «Шипы»

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения (ПДД). Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства. Постановление отменяет знак «Шипы» на автомобилях, предусматривает оформление ДТП по «европротоколу» (если причинен вред только имуществу), уточняет понятие «Пешеход» и расширяет возможности водителей с опознавательным знаком «Инвалид».

В правительстве пришли к выводу, что знак «Шипы» потерял свою актуальность, и поэтому с водителей снимается обязанность его устанавливать. В постановлении отмечается, что динамические характеристики движения транспортного средства сейчас в значительной мере определяются другими факторами: его конструкцией, степенью загруженности, наличием современных тормозных систем и так далее.

- Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий, - говорится в пояснении правительства к изменению ПДД.

Правительство также скорректировало порядок действий водителей на месте ДТП в связи с возможностью оформления документов без участия ГИБДД по европротоколу. Оформлять документы о ДТП можно без участия сотрудников полиции даже в том случае, если у участников столкновения есть разногласия относительно его обстоятельств. Страховое возмещение по европротоколу составляет до 100 тысяч рублей. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предусмотрена возможность фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП с помощью приложений для мобильных устройств. В этом случае в указанных регионах страховое возмещение в рамках европротокола может составлять до 400 тысяч рублей.

В постановлении также говорится, что лица в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем, теперь приравниваются к пешеходам. Кроме того, инвалидам дается больше возможности для парковки. Так, действие знаков «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» не будет распространяться на машины, управляемые инвалидами всех групп инвалидности, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на автомобилях установлен опознавательный знак «Инвалид». Ранее такой возможностью могли воспользоваться только инвалиды I и II групп. По данным федерального реестра инвалидов, на 1 января 2018 года в России проживало 4,4 млн инвалидов III группы.

Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», - говорится в пояснении правительства к изменению ПДД.

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