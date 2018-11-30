Чем Кавминводы удивят отдыхающих в 2019 году

Вот уже более 200 лет Кавказские Минеральные Воды по праву считаются крупнейшим курортно-бальнеологическим регионом России. По богатству, разнообразию и ценности минеральных ресурсов КМВ не имеют себе равных на всем Евроазиатском континенте. Здесь 130 минеральных источников, которые по химическому составу, качеству и целебным свойствам гораздо эффективнее вод Карловых Вар и Баден-Бадена. Однако именно туда издавна предпочитали ехать туристы со всего мира, потому что вместе с лечением хотели получить возможность комфортно и разнообразно отдохнуть.

ЭКОЛОГИЧНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Сегодня российские Кавминводы могут успешно конкурировать с прославленными мировыми здравницами. КМВ получили статус федерального курорта, а вместе с ним множество привилегий и возможностей для динамичного развития и масштабных преобразований. Для краевых властей курортный регион - зона особого внимания, и они делают все, чтобы и для федерального центра его развитие было в числе приоритетов. Благодаря этому в последние годы все города КМВ буквально переживают свое второе рождение.

Чтобы активно развивать и модернизировать курортную инфраструктуру, одновременно с этим улучшая экологию и сохраняя главное богатство региона - его уникальную природу и целебные источники, власти Ставрополья работают над созданием туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы» в рамках краевой программы, рассчитанной до 2021 года.

Это позволит не только отремонтировать и оснастить новейшим оборудованием санатории, реконструировать здания, дороги и главные достопримечательности, но и благоустроить городские улицы, модернизировать коммуникации, отреставрировать памятники культуры и архитектуры, как, например, знаменитая Пушкинская галерея в Железноводске, на реконструкцию которой не удавалось получить средства с советских времен.

- Формирование туристско-рекреационного кластера даст толчок ускоренному развитию туристской инфраструктуры, что сделает поток отдыхающих еще более интенсивным, - говорят в Министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. - Кластер поможет привлечь инвестиции в развитие региона, а кроме того, создать дополнительные рабочие места.

Серьезным достижением правительства края стало участие региона в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011 - 2018 годы». За счет бюджетных средств в рамках программы за последние четыре года построены автодороги к создаваемым туристским объектам, возведены инженерные сооружения.

Общий объем финансирования в соответствии с федеральной программой на 2014 - 2018 годы составил: федеральный бюджет - 355,70 млн. рублей; консолидированный бюджет (Ставропольский край и муниципалитеты) - 79,50 млн. рублей; внебюджетные источники - 1 138,30 млн. рублей.

Сделано много, и это уже принесло свои плоды - по данным независимого российского сервиса бронирования жилья, в 2018 году Кавминводы вошли в тройку самых популярных курортов России.

Современному «водяному обществу», давно по достоинству оценившему замечательные природные факторы, эффективность и разнообразие процедур, предлагаемых в местных санаториях, нравятся также комфорт, красивые тенистые улицы, ухоженные цветники, роскошные фонтаны.

Преобразования продолжатся - щадящие для экологии, но очень нужные для развития современной курортной инфраструктуры. Благодаря усилиям краевого правительства на это выделяются дополнительные деньги. В соответствии с проектом федерального бюджета на 2019 год на реализацию подпрограммы «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» планируется выделить 1,2 млрд. руб из федерального бюджета. В 2020-м в рамках подпрограммы потратят 1,5 млрд. рублей, еще столько же в 2021 году.

Буквально на днях по итогам рабочего диалога правительства края и федерального центра принято решение о дополнительном финансировании Кисловодска из федерального бюджета в объеме более чем 1 млрд. рублей.

ПЛЮСЫ КУРОРТНОГО СБОРА

Жители и гости Кавминвод не скрывают радости, видя, как хорошеют день ото дня улицы, скверы, парки. Туристы оставляют восторженные отзывы и обещают вернуться снова. В этом году с января по август здесь отдохнули и поправили здоровье более 710 тысяч человек. Это на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В следующем году с началом высокого сезона еще больше популярных мест отдыха на КМВ предстанут обновленными для туристов. А произойдет это во многом благодаря эксперименту по развитию курортной инфраструктуры, на который Ставропольский край пошел с 1 мая этого года. Речь идет о введении курортного сбора. Несмотря на столь короткий срок, общий объем к концу октября составил 138 млн. рублей. Результатом стали миллионные межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края, которые без бюрократических проволочек поступили муниципалитетам для реконструкции курортных объектов. В соответствии с порядком, утвержденным правительством края, в Ессентуки поступило более 54 млн. рублей на обустройство Курортного парка, в Пятигорск - более 37 млн. рублей на долгожданную реконструкцию знаменитого «Цветника» (и она уже в разгаре!), в Кисловодск - более 61 млн. рублей на благоустройство сразу нескольких улиц и скверов на Курортном бульваре. А в Железноводске за счет перечисленных более 28 млн. рублей уже презентовали обновленный «Лермонтовский» терренкур и готовят проект для благоустройства Нижней каскадной лестницы.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы повысить туристическую привлекательность Кавминвод, Минтуризма Ставропольского края по поручению губернатора Владимира Владимирова разрабатывает новые маршруты, заключает соглашения о взаимодействии с другими регионами страны и зарубежьем, проводит яркие мероприятия.

С 1 по 3 июня сразу в четырех городах КМВ прошел грандиозный фестиваль «Курортные сезоны», включающий в себя в том числе и фестиваль «Железные люди-2018», который объединил исторических реконструкторов со всей страны. А в июле при поддержке правительства Ставрополья прошло авиашоу с участием легендарной авиагруппы «Стрижи».

СКАЗАНО!

«Сегодня на Кавминводах формируется значительная доля оздоровительных услуг страны. Возможности для развития санаторно-курортной инфраструктуры и привлечения инвестиций здесь поистине безграничны. Сегодня наши курортные жемчужины, наконец, получают достойную огранку, и уверен, через сравнительно небольшое время города Кавказских Минеральных Вод смогут показать весь свой огромный потенциал, по праву занять место среди центров отдыха и здоровья мирового уровня».

Губернатор Ставрополья Владимир ВЛАДИМИРОВ.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

НАША СПРАВКА

Минеральные источники курортов КМВ лечат практически все - от гастритов до сложных заболеваний нервной системы, суставов и сосудов. Главное - правильно выбрать профиль санатория, где вам подберут индивидуальную программу лечения.

Свое лечебное действие окажут высокогорный воздух, мягкий климат и почти круглогодичное солнце.

Яблоки, клубника, черешня из садов Ставрополья, свежие и натуральные продукты помогут гостям курорта оздоровиться по полной.

Доля санаторно-курортного комплекса Ставропольского края в общероссийском объеме составляет почти 20%! И этот показатель постоянно растет.