Абоненты Tele2 получат привилегии на катках ВДНХ

Специальное предложение для клиентов Tele2 будет действовать в течение всего периода работы «Города зимы» на ВДНХ: с 30 ноября 2018 года по 10 марта 2019 года. За это время каждый абонент оператора сможет воспользоваться предложением не более восьми раз.

Чтобы получить скидку на посещение катков достаточно:

1. Зарегистрироваться в программе лояльности «Больше»;

2. Набрать на мобильном устройстве USSD-команду *973#;

3. Предъявить при оплате билетов полученный в сообщении QR-код.

Помимо скидки столичные абоненты получат возможность выиграть бесплатный билет на открытие катков «Цветник» и «Ракета» на ВДНХ 30 ноября или на новогоднюю ночь на этих площадках. Для этого необходимо принять участие в конкурсе Tele2 в официальной группе оператора «ВКонтакте». Тем, кто наиболее креативно опишет свой стиль катания в трех эмодзи, Tele2 подарит пригласительные на два лица.

Антон Кондратов, коммерческий директор «Tele2 Москва»:

«Партнерство с «Городом зимы» на ВДНХ − это продолжение нашей традиции, направленной на улучшение качества жизни москвичей и создания дополнительных привилегий для абонентов Tele2. Уже третий год подряд мы предлагаем абонентам различные преференции при посещении столичных катков, так как видим востребованность среди своих клиентов в таком виде отдыха. Он популярен среди миллионов москвичей, стиль жизни которых мы стремимся поддержать».

30 ноября на территории ВДНХ начнет работу «Город зимы» с уникальными тематическими площадками для взрослых и детей. В новом сезоне посетители смогут оценить два катка с искусственным покрытием: на Центральной аллее между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» появится уютный каток «Цветник» площадью 4,5 тыс. кв. метров, где одновременно смогут находиться 1200 человек. А на площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток», откроется каток «Ракета» — главная площадка спортивного и динамичного отдыха в зимнем сезоне. Площадь искусственного льда составит более 8,5 тыс. кв. метров, каток сможет вместить одновременно 2400 посетителей. Подробная информация о расписании работы катка – на сайте katok.vdnh.ru/.