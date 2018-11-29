2018-11-29T16:57:52+03:00
Общество

В Москве прошел форум по корпоративному волонтерству

Он собрал более 500 представителей социально ответственного бизнеса, НКО, чиновников и журналистов
Ольга БОРСКАЯ
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Корпоративное волонтёрство в России становится мейнстримом, уверены эксперты Фото: пресс-служба Ассоциации МенеджеровКорпоративное волонтёрство в России становится мейнстримом, уверены эксперты Фото: пресс-служба Ассоциации Менеджеров
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Седьмой международный форум по корпоративному волонтерству прошел в Москве 28 ноября. Здесь собрались более 500 представителей российского социально ответственного бизнеса, НКО, СМИ из шести стран мира.

Организаторами форума выступили Ассоциация Менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству. На дискусионных площадках и круглых столах обсуждали специфику взаимодействия волонтеров, бизнеса и власти, необходимость популяризации корпоративного волонтерства в СМИ и блогах, программы эковолонтерства и pro bono - интеллектуального волонтерства.

- Корпоративное волонтёрство в России становится мейнстримом. Широкое участие образованных и состоявшихся людей в социальной жизни общества может серьезно улучшить качество жизни в нашей стране. Для этого нужны серьезные последовательные действия бизнеса и общества, а также, постоянная коммуникация. Именно поэтому мы проводим наш форум, - говорит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров. Вадим Ковалев.

Завершился форум церемонией награждения победителей премии за вклад в развитие корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел».

Премию «За вклад в информационное освещение развития корпоративного волонтерства» получил заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов - за проект "Доброволец". Материалы о российских волонтерах регулярно выходят на сайте kp.ru, а интервью с экспертами - в одноименной программе на Радио "Комсомольская правда".

"Комсомольская правда" получила премию за проект "Доброволец"

"Комсомольская правда" получила премию за проект "Доброволец"

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