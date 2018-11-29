2018-11-29T16:50:43+03:00
Телевизор

А вы случайно не маг?

В новом шоу бывалые экстрасенсы научат юных уму-разуму
Ирина ВИКТОРОВА
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Свами Даши ждет вашей заявки. Если вы замечали за собой что-то странное, конечно. Фото: Канал ТНТСвами Даши ждет вашей заявки. Если вы замечали за собой что-то странное, конечно. Фото: Канал ТНТ
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Времена суровые. Маги, колдуны, гадалки и прочие экстрасенсы в большом почете. Они даже собрались (возможно, на Лысой горе), чтобы отделить «настоящих» от «ненастоящих» и запретить последним варить лягушек и вызывать дьявола в пределах МКАД.

В их сообществе все хорошо, и доверчивые граждане готовы нести им свои деньги, а каналам повышать рейтинги. Сейчас в разгаре 19-й сезон «Битвы экстрасенсов» (ТНТ). А в 2019 году появится новый формат. Объявлен кастинг в новый телепроект «Школа экстрасенсов». Наставниками станут победители двух последних сезонов «Битвы экстрасенсов» Свами Даши и Константин Гецати.

«Оба наших наставника сразу предупредили, что попасть к ним человеку совсем без способностей нельзя. Мы ждем всех, кто когда-либо замечал в себе хоть что-то странное. Например, видел сны, которые сбывались, или помогал найти пропажи», - рассказывает креативный продюсер «Битвы экстрасенсов» Анна Девицкая.

В общем, опытные колдуны будут учить мракобесию новичков, а их эксперименты покажут всей стране. Только не забывайте, что на телевидении есть монтаж, сценарий... Удивительно, но многие телезрители верят всему, что происходит в «Битве экстрасенсов». Отбор претендентов в новое шоу пройдет в Москве и российских регионах - кандидатов в телеэкстрасенсы протестируют и отправят учиться колдовать в Москву. Анкету кандидаты в экстрасенсы могут заполнить на официальном сайте ТНТ. Дело это прибыльное, судя по миллионным заработкам раскрученных телевидением экстрасенсов.

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