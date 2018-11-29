Корпоративное волонтерство как эффективная управленческая практика

Форум «Корпоративное волонтерство», организованный при поддержке ведущего делового объединения России «Ассоциации менеджеров», является, пожалуй, самой эффективной площадкой для коммуникации между бизнесом, НКО и органами власти.

При этом все дискуссии проходят под эгидой корпоративного волонтерства.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Этот вопрос я задала первому заместителю исполнительного директора «Ассоциации менеджеров» Вадиму Ковалеву.

- Мы рассматриваем корпоративное волонтерство не через призму морали и каких-то обязательств бизнеса, - ответил Ковалев. - А оцениваем его как очень эффективную управленческую практику. И на всех секциях этого форума мы доказываем и показываем, как могут сотрудники компании получать выгоду от этого явления. А бонусов немало. Для бизнеса - это вовлеченность, лояльность с точки зрения персонала. Для общественных организаций - умные, взрослые, увлеченные люди с образованием, с устоявшимися социальными связями.

- Корпоративное волонтерство - это общественная деятельность. Может ли она влиять на доходность компании?

- Может. И у нас есть такие данные. Конечно, это все считается глубоко внутри бизнеса и, как правило, данные эти не публичные. Но эффект, несомненно, есть.

- Какова главная цель форума в этом году?

- За годы проведения этого мероприятия мы уже убедили представителей бизнеса, что корпоративное волонтерство нужно и модно. Сейчас переходим к практике: как начать, как сделать эффективно, как выстраивать общие проекты коллаборации с бизнесом, партнерами, медиа, властью.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД

Отмечу, что форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» - крупнейшее мероприятие не только в России, но и в Европе.

Участники выделяют три направления для обсуждений:

- вовлечение сектора корпораций бизнеса развития добровольчества и масштабирования практики волонтерства в России. В том числе развитие региональной сети.

- тема усиления устойчивости корпоративного волонтерства во времени. Особое внимание уделяется образовательным программам.

- проведение форума как единой площадки для диалога разных структур.

Об этом подробно говорили и на открытом заседании Национального совета по корпоративному волонтерству. Председатель совета Рустам Закиев рассказал, что уже удалось сделать в этой сфере и какие амбициозные цели поставлены советом до 2020 года.

- Партнерство, расширение количества компаний, которые входят в совет, реализация совместных проектов, вовлечение сотрудников в волонтерскую деятельность, создание представительств Нацсовета в регионах, - перечислил Рустам Закиев. - Например, если в ближайшее время появится представительство совета на Сахалине, это позволит работать в унисон двум удаленным друг от друга регионам.

Интересные данные опросов привела представитель Фонда общественного мнения Лариса Паутова. Сотрудники Фонда провели социологическое исследование на тему волонтерской деятельности бизнес-компаний.

Из 1500 опрошенных людей 15 процентов ответили, что такое явление на предприятии существует, и оно, по мнению респондентов, служит как пиаром для компании (43 процента), так и просто желанием помочь (45 процентов).

- Если подвести некий итог наших исследований, то можно сказать, что пока в России нет свойственной для дореволюционного и советского времени культуры благотворительности и волонтерства, - подчеркнула Лариса Паутова. - Корпоративное волонтерство - это глобальный тренд, который нужно возродить и воплотить в новых реалиях.

Авторы проекта "Доброволец", который выходит в "Комсомолке", Валерия Кибец и Роман Карманов получили премию за вклад в развитие корпоративного волонтерства.

ОТ ПРАКТИК К СТАНДАРТАМ

Одним из общих итогов Года волонтера ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок назвала издание методички, рассказывающей о базовых принципах организации системы корпоративного волонтерства в компании «Корпоративное волонтерство в России: от практик к стандартам».

- Помимо механизма работы системы мы приводим успешные примеры того, как это должно функционировать, - добавила Наталья Починок.

По окончании заседания Национального совета было подписано соглашение о сотрудничестве с Национальной сетью «Глобальный договор ООН».

КАК РАБОТАТЬ С МЕДИА

Корпоративному волонтерству невозможно развиваться в замкнутой структуре. Ему, как явлению, необходимо «выходить» в медиа, социальные сети и рассказывать о себе обществу, без взаимодействия с которым оно не может существовать.

Каким должен быть «выход», рассуждали участники дискуссии «Популяризация корпоративного волонтерства: возможности медиа и социальных сетей». Модератором обсуждения стал заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов.

Представители Теле2, изданий «Ведомости», «Аргументы и факты», «Бизнес и общество», радиостанции «Эхо Москвы», агентств «МИА Россия сегодня», «ТАСС» и НКО «Агентство социальной информации» достаточно горячо обсуждали - как подавать в СМИ информацию о корпоративном волонтерстве? Ведь, с одной стороны, это информация о добрых делах, с другой - реклама. То же самое касается и социальных сетей.

Свои железобетонные аргументы приводил и директор по корпоративным коммуникациям Теле2 Кирилл Алявдин, и представители СМИ. Но к единому мнению никто так и не пришел.

Бизнес уверен, что о добровольчестве бизнес-компаний пресса должна сообщать весьма охотно. Но пресса не уверена, что подобная информация станет рейтинговой и интересной для читателя. При этом и та и другая стороны понимают, что взаимодействие должно быть и нельзя закрывать глаза на то, что корпоративное волонтерство - это прежде всего общественное явление.

- Не должно быть так - заплатил и увидел публикацию о себе, - уверена главный редактор журнала «Бизнес и общество» Татьяна Бачинская. - СМИ тоже должны быть ответственными.

- Есть благотворительная и социальная реклама, - высказал свое мнение генеральный директор «Ведомостей» Глеб Прозоров. - И она не имеет к информации никакого отношения. Если мы пишем об этом, то взамен получаем, например, наличие логотипа на материалах соответствующего мероприятия. На этом наша вовлеченность заканчивается. Что касается редакционной информации, то, как правило, СМИ никому ничего не должны. Мы сами разберемся, когда, что и сколько нам нужно писать.

Модератор Роман Карманов рассказал о проектах издательского дома «Комсомольская правда»:

- В этом году мы завели раздел «Доброволец» на kp.ru, а на радио «Комсомольская правда» выходит одноименная программа. И в какой-то момент мы пришли к выводу, что не можем переваривать тот объем информации, который к нам приходит. Нам нужен проект по его приемке и переработке. На эти цели мы выиграли президентский грант и готовы запустить проект «Открытые НКО» уже в феврале следующего года.

Подводя итог дискуссии, Роман Карманов предложил создать Ассоциацию социально-ориентированных СМИ, которые смогут совместно выработать новые правила взаимодействия с бизнесом в сфере корпоративного волонтерства.

По завершении форума состоялось награждение его участников. ИД «Комсомольская правда» получил премию за вклад в развитие корпоративного волонтерства.