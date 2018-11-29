Губернатор Смоленской области предложил мэру Смоленска уйти в отставку

Прием граждан, который сегодня провел губернатор Смоленской области Алексей Островский, завершился громким заявлением. Глава региона призвал мэра Смоленска Владимира Соваренко подать в отставку, освободить свой пост.

Недовольство губернатора вызвали истории, которые ему рассказали горожане, отчаявшиеся получить помощь в городской администрации.

В пресс-службе Алексей Островского рассказали, что основная часть обращений была связана с проблемами по реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», ремонта дорог, уличного освещения, работы управляющих компаний.

Например, Виталий Прохоров в июне нынешнего года записался на прием к мэру, чтобы пожаловаться на то, что около его дома нет нормального тротуара, а вместо него - грязь да лужи.

- Я два с половиной месяца ждал, но так и не попал на прием, - цитирует смолянина издание «О чем говорит Смоленск». - Принял меня его заместитель Шкода, который разговаривал со мной в каком-то шутливом тоне, и в результате сказал, мол, когда будет дорога - продолжение проспекта Маршала Конева, тогда и построим вам там тротуар. Настолько формальный ответ…

Пенсионерка Ирина Бикелис приходила к мэру, чтобы пожаловаться на темные улицы.

- В 2016 году меняли на Первомайской улице провода. Новые подключили, но на улице стало темно - забыли провести вторую линию. И вот мы - молодежь, дети, старички - ходим с фонариками, телефонами, освещаем себе дорогу. Трижды обращалась в администрацию Смоленска, мне отвечали, что этим вопросом занимается корпорация «Лед технолоджи» из города Барнаула. Потом обещали, что в октябре точно проведут провода и появится уличное освещение. Но светлого будущего не случилось.

У других горожан, приехавших на прием к губернатору, - такие же истории про то, как их «отфутболили» в мэрии.

Интересно, что сам Алексей Островский ранее уже много раз привлекал внимание смоленского мэра на то, что в городе не исполняются многие госпрограммы и федеральные проекты, а также поручения Президента РФ в сфере ЖКХ.

Более того, Смоленский областной суд выписал мэру Соваренко штрафы за нецелевое использование денег, которые выделялись из областного бюджета на благоустройство нескольких скверов. Градоначальник должен был выплатить 60 тысяч рублей.

- Безобразная и отвратительная работа главы города и администрации областного центра по многим направлениям их компетенции, которую я неоднократно критиковал, наплевательское отношение к смолянам, что в очередной раз продемонстрировал сегодняшний прием граждан, - очевидная необходимость отставки главы города по собственному желанию, - заявил после общения со смолянами губернатор Алексей Островский. - Уверен, что Соваренко должен уйти. Это будет благом для Смоленска и для всех его жителей.

Владимир Соваренко вступил в должность в 2016 году (срок полномочий мэра - 4 года), за него проголосовали большинство депутатов городского совета