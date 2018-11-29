2018-11-29T18:05:06+03:00
В мире

МИД Финляндии: страна не имеет территориальных претензий к России

Вернуть Карелию назад хотел бы лишь каждый пятый финн
Алексей ВАРЕНОВ
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Москва не собирается идти на уступки, а Хельсинки отвергает наличие каких-нибудь территориальных претензий к соседямМосква не собирается идти на уступки, а Хельсинки отвергает наличие каких-нибудь территориальных претензий к соседямФото: ТАСС
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Тяжела работа дипломата: постоянно приходится оправдываться за чужие слова или действия. Вот и в последние дни финское дипломатическое ведомство пыталось погасить международный скандал, спровоцированный высказываниями в Твиттере одного деятеля молодежного крыла популистской партии “Истинные финны”. Юные политики вдруг решили, что их страна должна потребовать от России вернуть Карелию и иные утраченные земли в границах 1920 года.

Действительно, в середине прошлого века карельская тема была очень болезненной для финнов: за несколько веков эта историческая область неоднократно была поделена между Россией и Финляндией в разных пропорциях. По итогам серии военных конфликтов в 1940-х годах большая часть Карелии вместе со вторым по значимости городом страны Выборгом оказалась в СССР. Тогда в короткие сроки на западные земли переселилось 12 процентов тогдашнего населения Финляндии. Большой друг советских лидеров Урхо Кекконен до 1968 года пытался вернуться к обсуждению территориального вопроса, наталкиваясь на неизменное нежелание Москвы пересматривать сложившиеся границы. С тех пор сменилось несколько поколений, и сегодня среди финнов ностальгия по утраченной Карелии встречается все реже и реже. В наши дни за возврат региона в состав Финляндии высказывается каждый пятый, хотя ещё в начале девяностых, когда населению впервые задали подобный вопрос, за пересмотр границ высказалось около половины финнов.

На неформальном уровне этот вопрос еще будет не раз возникать стараниями местных националистов, но официальная позиция двух сторон такова: Москва не собирается идти на уступки, а Хельсинки отвергает наличие каких-нибудь территориальных претензий к соседям. В финском МИД считают, что вместо требований о возврате утраченных земель стоит активнее развивать приграничное сотрудничество с Россией.

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В Финляндии заявили, что не претендуют на Карелию

Финляндия не имеет никаких территориальных претензий к России или любой другой стране, а потому вопрос возвращения Карелии подниматься не будет. Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел североевропейского государства (подробности).

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