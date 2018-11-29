Подругу Киркорова назвали «мамой года»

Недавно «КП» рассказала о новой подруге Филиппа Киркорова диджее и телеведущей Кате Гусевой. Помимо того, что Гусева — эффектная блондинка и музыкант, она еще и мама. От предыдущих отношений у Екатерины растет 14-летняя дочь.

Поэтому неудивительно, что новую спутницу короля российской поп-сцены пригласили в концертный зал Барвиха Luxury Village на церемонию награждения премии SUPER МАМА ГОДА 2018.

Главного титула SUPER МАМА ГОДА была удостоена телеведущая Екатерина Стриженова. Екатерина ведёт несколько программ на «Первом канале», занимается благотворительностью, является матерью двух дочерей, старшая из которых подарила ей внука.

Не осталась без награды и Катя Гусева. Диджей тоже удостоилась звания «мамы года» в номинации «DJ-Мама».

Екатерина Гусева (на фото она крайняя слева) с гостями премии SUPER МАМА ГОДА 2018Фото: Предоставлено организаторами

— Кому, как не нам, мамам, известно, что воспитание ребёнка и построение карьеры — очень тяжёлый труд! Порой нам приходится делать столько дел одновременно, что со стороны мы выглядим как суперженщины! Только мы можем делать 5 дел сразу, только мы можем сутками не спать, быть бодрыми, успешными, красивыми и любимыми!Да мы и есть такие! Мы супермамы! И сегодня получили по заслугам. Я победила в номинации «СуперМама-диджей», — написала Гусева в своем Инстаграме.

Напомним, в недавнем интервью «КП» Екатерина рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.

— Алла Борисовна Пугачева всегда в сердце Филиппа. Не важно, вместе они или нет, но она очень важна для него, и занять ее место нереально. Я хочу занять свое собственное место рядом с Филиппом, а не место Аллы Борисовны. В какой роли, в качестве кого — время покажет, — подытожила блондинка.

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В последнее время Филиппа Киркорова все чаще видят с 35-летней Екатериной Гусевой - диджеем и телеведущей. Сначала Киркоров взял эффектную блондинку с собой на «Евровидение» в Португалию (артист туда ездил как автор песни и продюсер молдавской группы DoReDos), потом стал появляться с Катей на красных дорожках. После того как Киркоров на премии «Муз-ТВ» вышел в свет с Гусевой и со своими детьми, а потом еще и взял подругу в гастрольный тур, стало понятно, что она вошла в ближний круг артиста. В кулуарах Катю уже называют новой избранницей 51-летнего певца. «КП» созвонилась с Екатериной и расспросила, как ей удалось очаровать Филиппа (подробности).