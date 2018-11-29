2018-11-29T18:58:12+03:00
Экономика

В Пекине прошел первый Российско-китайский энергетический форум

Ведущие компании двух стран подписали больше 20 соглашений
Дмитрий КОЗУРОВ
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Первый Российско-Китайский энергетический форум прошел 29 ноября в Пекине. Мероприятие проводилось по прямому поручению глав двух государств. Владимир Путин и Си Цзиньпин учредили форум в июле 2018, чтобы эффективнее развивать диалог в области энергетики, расширить портфель совместных проектов и привлечь дополнительные инвестиции.

В его работе приняли участие порядка 90 компаний, представляющий энергетический, финансовый и IT-секторы, а также политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты: ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, президент «Транснефти» Николай Токарев, председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук и другие руководители. С китайской стороны в форуме участвовали первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, руководитель Госэнергоуправления страны Чжан Цзяньхуа, замминистра иностранных дел Ли Юйчэн и другие высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

- В последние годы стороны достигли плодотворных результатов в энергической сфере, что содействовало социально-экономическому развитию двух стран. Китайская сторона готова вместе с российской работать над тем, чтобы китайско-российское энергетическое сотрудничество вышло на новый уровень развития, - говорится в обращении Председателя КНР Си Цзиньпина к участникам форума.

Зачитал его, открывая заседание, вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн. Уже от себя он добавил:

- На фоне подъема политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа.

Приветствие Президента России Владимира Путина зачитал Игорь Сечин.

- Отношения стратегического партнерства между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на подъеме, - подчеркнул Президент РФ в своем приветствии. - Важной составляющей этих отношений является энергетическое сотрудничество, получившее за последнее время значительное развитие. Область взаимных интересов российских и китайских энергетических компаний весьма широка. Это в полной мере подтверждает насыщенная и разнообразная повестка дня Форума, которая включает вопросы, касающиеся взаимодействия в нефтегазовой и угольной отраслях, в электроэнергетике, в сфере инвестиций, научно-технических разработок, а также охраны окружающей среды.

НАЩУПАТЬ ТОЧКИ РОСТА

Игорь Сечин остановился на прогрессе, которого удалось достичь нашим странам за последние десять лет. Товарооборот между Россией и Китаем вырос в два с половиной раза с 40 миллиардов долларов до 110 миллиардов. Поставки топливно-энергетической продукции из России в Поднебесную выросли в три раза. Сейчас наша страна -крупнейший поставщик энергоресурсов в КНР. Большой вклад в рост сотрудничества внесла «Роснефть». Совместно с ведущей китайской КННК она работает над беспрецедентным по масштабам проектом поставок нефти в Китай. Уже в прошлом году на долю «Роснефти» пришлось обеспечение 6,5 процентов потребностей КНР в сырье.

Чтобы обеспечить бесперебойные поставки, создается необходимая инфраструктура. Построена уникальная трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан», продолжаются работы над газопроводом «Сила Сибири» и крупнейшим приграничным газоперерабатывающим заводов и газохимическим комплексом. Инвестиционный потенциал этих проектов оценивается в 100 миллиардов долларов.

- Мы видим синергию от взаимодействия: стали более востребованы услуги китайских банков, появилась возможность выстраивать вертикально-интегрированные цепочки, у нас вырисовываются перспективы работать сообща на рынках третьих стран, - подчеркнул Игорь Сечин.

При этом потенциал двусторонних отношений в сфере ТЭК далеко не исчерпан.

- Лидеры наших стран поставили задачу довести товарооборот до 200 миллиардов долларов, - напомнил глава «Роснефти».

Кстати, эксперты прогнозируют рост потребления энергии в странах азиатско-тихоокеанского региона. В значительной мере эти потребности могут быть обеспечены за счет увеличения поставок из России. Как следует из выступления Игоря Сечина, к 2040 году потребление первичной энергии в странах АТР вырастет более чем в 1,5 раза. При этом годовой спрос на нефть и газ со стороны Китая в ближайшие 20-25 лет увеличится на 125-250 млн тонн и 350-550 млрд кубометров соответственно.

Игорь Сечин обратил внимание участников форума на возможные новые точки роста сотрудничества двух стран. По его мнению, ими могут стать совместное освоение нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Востока России, а также развитие судоходства по Северному морскому пути. Глава «Роснефти» подчеркнул, что страны заинтересованы в сотрудничестве по всей производственной цепочке: от добычи до реализации конечной продукции.

- Особенности складывающейся политической конъюнктуры, усиление протекционизма и угрозы торговых войн в мировой экономике – это дополнительные стимулы, чтобы работать теснее и принимать решения быстрее, - резюмировал Игорь Сечин.

ПОСТАВКИ НЕФТИ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВЫХ ЗАПРАВОК

Программа форума была насыщенной, за день прошло больше 50 двусторонних встреч. Было заключено порядка 20 соглашений между крупнейшими энергетическими компаниями двух стран. Так, «Роснефть» подписала с Китайской национальной химической корпорацией контракт на поставку за год 2,4 миллионов тонн нефти. Кроме того, российская компания договорилась с Beijing Gas о создании совместного предприятия, которое займется строительством и эксплуатацией сети газовых заправок для машин. Таких в нашей стране появится около 170.

С китайской Hengli Group «Роснефть» будет сотрудничать по перспективным проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории России и Китая.

По итогам форума его участники обнародовали совместное заявление, отражающее ключевые цели новой площадки. Среди них формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для развития научно-технического потенциала и подготовка предложений по совершенствованию двусторонних отношений.

Форум будет ежегодным, и в 2019 его примет Россия.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, член НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»

- Создание отдельной площадки для контактов бизнеса давно назрело, и в первую очередь – в энергетической сфере. Ведь проекты, которые сейчас ведутся между Россией и Китаем, во многом касаются именно энергетического сектора, так что интерес компаний из этой отрасли к форуму закономерен. Энергетика в повестке дня у нас играет ведущую роль.

Интерес китайской стороны тоже очень понятен: в Китае огромное количество компаний, которые заинтересованы в поставках российских энергоресурсов, в работе внутри нашей страны с поставками различной продукции для добычи, переработки, получения энергии из различных источников.

Так что этот форум – нужная площадка для развития диалога, которая уже доказала на практике свою значимость: он принес множество соглашений между ведущими энергетическими компаниями России и Китая. Важно, что это принципиальные соглашения, которые влекут за собой реализацию конкретных проектов, привлечение реальных инвестиций. И это особо подчеркивалось сегодня китайской стороной: Пекин хочет и готов интенсифицировать финансирование и наращивать портфель совместных проектов. Для России и Китая это означает одно - экономический рост.

С ним согласен и руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев. «Сотрудничество России и Китая носит системный характер. Но если раньше ключевым был вопрос диверсификации поставок энергоресурсов, то сегодня Россия ожидает от китайских партнеров более глубокого сотрудничества», - говорит эксперт. Ключевым моментом Форума является акцент на сотрудничестве в области развития науки и технологий, отмечает Санакоев. «Это принципиально новый подход к формированию и развитию партнерских отношений, более глубокий уровень, поскольку технологическое лидерство – это ключевой фактор конкуренции на современном рынке», - уверен эксперт.

«Чем больше будет этих встреч, тем более благоприятные возможности будут создаваться для возникновения новых совместных проектов, - уверен ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. «Результаты первого форума мы уже видим: он завершился подписанием целого ряда соглашений между крупнейшими компаниями. При этом важно, что данное мероприятие не стало единичным случаем, а будет проводиться ежегодно на регулярной основе. Это открывает перед российско-китайским сотрудничеством огромные перспективы: наше партнерство в энергетике будет крепнуть и развиваться. А значит, будут множиться совместные проекты, расти инвестиции, а вслед за этим и экономика страны», - считает эксперт.

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