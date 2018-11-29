2018-11-29T20:07:10+03:00
Политика

Украина запретила иностранцам въезд в Крым

Теперь россияне не смогут попасть на полуостров через Перекоп
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В четверг Госпогранслужба Украины запретила «всем гражданам иностранных государств» въезжать в Крым. Фото: Константин Чергинский/ТАССВ четверг Госпогранслужба Украины запретила «всем гражданам иностранных государств» въезжать в Крым. Фото: Константин Чергинский/ТАСС
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Киев снова рвёт связи со своей бывшей территорией (на словах, разумеется, продолжая рассуждать о «единой краине»). В четверг Госпогранслужба Украины запретила «всем гражданам иностранных государств» въезжать в Крым. Конечно, до Керченского моста или симферопольского аэропорта (главные точки попадания в регион на сегодня) «самая мощная армия Европы» дотянуться как-то не может.

Поэтому новое ограничение распространяется лишь на КПП под контролем Украины на Перекопе и в Чонгаре. Всё это — Херсонская область, где действует недавно введённое военное положение. А то мало ли, вдруг иностранные шпионы и диверсанты (подразумеваются россияне) решат оттуда в Крым просочиться, чтобы… вот именно, «чтобы что?..» Не ищите здесь логики, её у нынешних украинских властей нет.

Ибо совсем недавно Киев принял закон, разрешающий посещение российского полуострова только через «официальные» (украинские) КПП на Перекопе. «Нарушителей», въехавших с территории РФ, может ждать тюремное заключение… если, конечно, после такого «подрыва устоев европейской державы» те рискнут заявиться на Украину и попадут в лапы СБУ. Теперь же получается полный сюр: в Крым (с точки зрения Киева) можно попадать только через «правильные» КПП, но они-то как раз для любых обладателей неукраинских паспортов перекрыты.

— Налицо нарушение элементарных прав личности на свободу перемещения. Кстати, 10 декабря мировое сообщество отметит Всемирный день прав человека, но вряд ли возмутится этой киевской «инновацией». Можно только поблагодарить Украину за помощь в загрузке Крымского моста новыми пассажирами, которые теперь уж точно не поедут через Перекоп, — сказал нам политолог, эксперт по Украине Владимир Рогов.

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