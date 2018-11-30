Вы чихать на все хотели? Правительно делаете

ИЗ НОСА СО СКОРОСТЬЮ 160 КМ/Ч

34-летнему британцу пришлось провести 2 недели в больнице, куда он попал после неудачной попытки сдержать чихание. Необычную историю пациента опубликовал авторитетный научно-медицинский журнал BMJ Case Reports. Совершенно здоровый мужчина, чтобы сдержать чихание, сжал руками нос и плотно закрыл рот. В шее появилось неприятное ощущение, на которое он вначале не обратил внимания. Но через несколько часов боль в горле, отек и изменение голоса заставили британца обратиться к врачам.

Доктора обнаружили у пациента еще и странное потрескивание в мягких тканях шеи. Оказалось, что в мышцы шеи... попали пузырьки воздуха! Компьютерная томография подтвердила подозрения. На изображениях четко виднелись полоски воздуха за глоткой. Другими словами, пытаясь сдержать чихание, пациент прорвал себе горло! «К счастью, это было небольшое повреждение, и операция не понадобилась», - рассказал изумленный лечащий врач Вандинг Янг.

Чихание – это серьезный защитный рефлекс, во время которого организм пытается избавиться от раздражителей в носу, поясняют медики. При подготовке к чиху в легких создается давление большой силы, которое и позволяет удалить инородные частички из полости носа. Сила давления такова, что слизь из носа может распространяться со скоростью около 160 км/ч. Если чихание сдержать, то это давление будет направлено в горло или полость уха. Описаны случаи, когда задержка чихания приводила к травме пазух носа, среднего и внутреннего уха, попаданию инфекции и разрыву барабанных перепонок.

Сдержанному британцу пришлось принимать антибиотики и питаться через трубку в течение первых 7 дней. Полностью он выздоровел только через 2 месяца.

ЗЕВАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Еще один важный рефлекс - зевание. Оно бывает очень заразным и совсем не к месту, но сдерживать его тоже не нужно. Мы зеваем вовсе не для того, чтобы заглотнуть как можно больше воздуха. Согласно исследованию, опубликованному в 2007 году в журнале Evolutionary Psychology, во время зевания повышается кровоснабжение головного мозга, и это его охлаждает. Перегрев мозга может быть результатом стресса, головной боли, например, мигрени, недосыпа. Когда мы зеваем, пульс становится чаще, давление повышается, увеличивается подача кислорода в мозг. Словом, в большинстве случаев зевание является признаком усталости и нехватки кислорода.

Есть и другая точка зрения. Известный психотерапевт Пэтт Линд-Кайл, автор книги «Исцели свое мышление, перенастрой свой мозг» (Heal Your Mind, Rewire Your Brain) называет зевоту «зарядкой для мозга». Много исследований говорят о пользе зевоты для стимуляции работы мозга. Вот несколько ситуаций, когда Пэтт Линд-Кайл предлагает зевнуть:

- Для улучшения мышления. Например, перед экзаменом, важными переговорами, выступлением вы можете улучшить свой результат, если предварительно зевнете несколько раз, уверяет ученый.

- При переходе от сна к бодрствованию и наоборот. Зевота может использоваться для перезагрузки, переключения с одного вида деятельности на другой.

- Для расслабления.

НУЖНА ЛИ НАМ ИКОТА?

Если чихание и зевание полезны для организма, то от икоты никакой пользы нет, утверждают врачи.

Икота – это непроизвольный сильный вдох, который происходит из-за внезапного сокращения диафрагмы. Причиной может быть слишком поспешное заглатывание еды, питья. Например, газированных напитков, вместе с которыми заглатывается воздух. Еще одна возможная причина - медленное опорожнение желудка. В нем скапливается воздух, раздражает диафрагму, и она начинает сокращаться.

Отвечая на вопрос, как быстро справитьcя с икотой, Грегори Левитин, отоларинголог из госпиталя Mount Sinai, США, говорит, что может сработать любое отвлекающее действие. «Я советую пациентам задержать дыхание в течение какого-то времени. Также можно помассировать основание шеи, где располагается нерв, стимулирующий диафрагму».

Если икота длится в течение нескольких месяцев, может встать вопрос о лечении вплоть до хирургического вмешательства. Также есть лекарства, которые оказывают расслабляющее действие на мышцу диафрагмы.