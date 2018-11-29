2018-11-29T20:57:08+03:00
Политика

Сергей Шойгу: Если Запад делает все, чтобы забыли нашу историю, мы сделаем все, чтобы ее помнили

Министр обороны поддержал идею снять фильм о героизме русского оружия в Крыму и на Черном море
Игорь ЯКУНИН
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Обратите внимание и на новые подвиги наших летчиков и моряков, - посоветовал ШойгуОбратите внимание и на новые подвиги наших летчиков и моряков, - посоветовал ШойгуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На личном приеме граждан, который провел Сергей Шойгу, известный режиссер Юрий Кара попросил содействия в создании фильма о российском корабле, который отличился в нескольких баталиях в XIX веке. Самым ярким эпизодом в биографии крошечного 18-пушечного брига «Меркурий» стало его сражение с двумя огромными турецкими линкорами «Селимие» и «Реал-бей» (у которых было в 10 раз больше пушек) в мае 1829 года, которое вошло в военно-морские учебники.

- Мы, конечно, будем приветствовать все то, что связано с нашей историей. И если страны Запада делают все, чтобы ее скорее забыли, то мы сделаем все, чтобы вечно помнили, - поддержал глава Минобороны проект маститого режиссера. При этом Шойгу напомнил, что уже и в новейшей истории, на наших глазах происходили удивительные события, связанные с Крымом, где подвиг русского духа вполне достоин того, чтобы об этом писали книги и снимали фильмы.

- Обратите внимание и на новые подвиги наших летчиков и моряков, - посоветовал Шойгу.

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