В Чечне задержаны двое участников нападения на псковских десантников.

Десантники 6-ой парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ дрались до последнего патрона. У них на пути стала лавина из 2500 террористов, среди которых были иностранные наемники. Об этой трагедии, которая произошла 18 лет назад в горах Шатойского района Чеченской республики, написано множество книг, сняты документальные, художественные фильмы и сериал. Именами героев названы улицы российских городов.

А вот имена выживших в том бою убийц знают только следователи СК и ФСБ России. Бандитов продолжают задерживать.

"Руководствуясь принципом неотвратимости наказания, Федеральная служба безопасности России продолжает розыск всех участников нападения на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. За причастность нападению задержаны 44-летний Нажмудин Дудиев и 43-летний Ибрагим Донашев. Им будут предъявлены обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России.

Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ФСБ России.

По информации "КП", бандитов задержали на территории Чеченской республики, после чего оперативно доставили в Следственный изолятор города Ессентуки для следственных действий. Не исключено, что именно там сидят те, кто опознает в них бандитов. Задержанным в 2000 году было около 25 лет, что усложняет следственные действия (такой же срок грозит каждому из них за убийство военнослужащих).

"В ходе расследования были задержаны двое ранее неизвестных членов банды Басаева, которым в связи с особой тяжестью совершенных преступлений по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе произошедшего нападения,- заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что ранее за совершение этого преступления было задержано тринадцать выживших участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член «УНА-УНСО» Александр Малофеев. Все они были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Также судом рассматривается уголовное дело в отношении еще двоих соучастников банды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/680052" frameborder="0"></iframe> В Чечне задержаны двое участников нападения на псковских десантников.

Задержание террористов за преступления минувших лет, становится возможным во многом благодаря криминалистам и экспертам, которые освоили новое современное оборудование.

Буквально неделю назад "Комсомолка" сообщала о задержании 40-летнего Хазвана Черхигова, который в свои 17 лет был охранником Шамиля Басаева, и участвовал в нападении на Буденовск в 1995 году. Он довольно сильно изменил внешность, и около 20 лет жил в Москве по поддельным документам.

В ФСБ России отметили, что в период с 1995 по 2013 годы Ставропольским краевым судом были найдены, осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы 31 участник нападения на Буденовск. В отношении еще 18 членов банды Басаева у следствия есть подтвержденные сведения об их смерти или нейтрализации в ходе проводимых спецопераций.

СПРАВКА "КП"

У высоты №776, под Аргуном в Чеченской республике, с 29 февраля — 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом. По информации разных источников против роты десантников выступило от 700 до 2500 хорошо вооруженных боевиков, среди которых было много иностранных наемников. Причиной гибели десантников назывался ряд ошибок в проведении контртеррористической операции, и даже предательства, благодаря которому боевики обошли блокпосты и окружили десантников. В 2000 году террористы напали на Грозный, Шатой, а затем избегая авиационных ударов, ушли в горы и рассеялись. Многие военные эксперты связывают вышеуказанные ошибки командования с тем, что космические снимки с американских спутников, которые те услужливо предоставляли нашим военным, имели серьезные погрешности в координатах.