Болельщик во время матча "Спартака" выбежал на поле и напал на капитана Дениса Глушакова

Футболисты "Спартака" проиграли в четверг, 29 ноября, венскому "Рапиду" в матче 5 тура Лиги Европы со счетом 1:2 на своем поле.

В конце матча на 70-й минуте встречи, когда счет был еще 1:0 в пользу "Спартака", на поле внезапно выбежал один из зрителей с трибуны В, расположенной за воротами. Неизвестный мужчина сразу же направился быстрым шагом к капитану московского "Спартака" Денису Глушакову.

Луис Адриано одним из первых встал на защиту Глушакова.Фото: REUTERS

Болельщик и футболист обменялись парой фраз, затем - толчками в корпус, после чего на эту ситуацию быстро отреагировали все футболисты, которые были на поле.

В первую очередь - игроки московского "Спартака". Они оттащили вместе со стюардами зрителя за пределы поля. Там его уже скрутила охрана, которая увела зрителя со стадиона. Первым отреагировал на это бразильский форвард москвичей Луис Адриано, защитивший от фаната Глушакова.

Команда защитила своего капитана.Фото: REUTERS

Отдельно фаната сопровождал вратарь "Спартака" Артем Ребров. А Глушаков же попытался было подойти еще раз к болельщику, но его оттащил в сторону защитник "Спартака" Георгий Джикия.

Чуть позже стала известна личность этого болельщика - это Мирослав Голунов. В интервью "СЭ" он заявил, что шел именно к Глушакову:

- Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в "Спартаке"! Уходи отсюда!".

Последним, кто сопровождал фаната, был вратарь "Спартака" Ребров.Фото: REUTERS

В микст-зоне при общении с журналистами полузащитник "Спартака" Софьян Ханни сказал, что это неприятный эпизод, но он не повлиял на ход матча. А вот главный тренер "Спартака" Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции заявил:

- Выбегание болельщика - это провокация была. Бесследным это не могло остаться, мы пропустили голы после этого инцидента.

При этом, Кононов сказал, что не хотел бы менять капитана в сложившейся ситуации:

Болельщик попытался напасть на Глушакова, но покинул досрочно игру.Фото: REUTERS

- Есть определенные вещи, которые касаются клуба и команды. Если команда выбрала капитана, значит они ему доверяют - команда хочет, чтобы он был связующим звеном между командой и руководством клуба. Что бы хотелось сказать еще - сегодня был такой инцидент, а завтра - может быть с таким любым другим игроком, тренером. И мы будем также вести себя или нет? А потом что, к другому игроку будут выбегать и говорить, что ты там не нужен?

Однако главное, как сказал главный тренер "Спартака", ему понравилась правильная реакция всех игроков на этот эпизод.

Стюарды вывели силой с поля неожиданного гостя.Фото: REUTERS

Надо сказать, что вокруг фигуры Дениса Глушакова в последнее время много шума. По мнению определенных болельщиков, Глушаков способствовал увольнению бывшего наставника команды Массимо Карреры.

И периодически на футболиста, который к тому же сейчас разводится со своей женой, возникает в сети определенный анонимный "компромат". Более того, в день игры одно из фанатских объединений объявило о запуске флешмоба, который направлен против футболиста.

Однако же, в команде верят в Глушакова. Новый главный тренер доверяет ему капитанскую повязку, а после одной из тренировок накануне матча с венским "Рапидом" футболисты "Спартака" провели акцию в поддержку полузащитника.

Они сфотографировались на фоне баннера "Один за всех и все за одного" в футболках с номером "8" - под которым играет Денис Глушаков за московский "Спартак".