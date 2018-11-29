Главный тренер "Спартака" Олег Кононов про эпизод с Глушаковым: "Понравилась реакция игроков"

Футболисты московского "Спартака" проиграли в матче 5 тура Лиги Европы австрийскому "Рапиду" со счетом 1:2. Это была первая игра в еврокубках для "красно-белых" под началом нового главного тренера Олега Кононова. После этой встречи наставник москвичей проанализировал поединок, поведав про эпизод с Денисом Глушаковым и то, как дальше будет действовать московский клуб.

- Расстроены, что проиграли, ведя по ходу 1-0. Было много позиционныз ошибок, неточных передач. Не было владения мячом больше, чем у соперника. Очень хотелось бы голевых моментов больше - их было мало.

- Сегодня на поле выбежал болельщик, а после матча подрались. Почему никто не может понять, что сейчас у Глушакова повязку стоит отнять, чтобы людей не раздражать, которые воспринимают не все правильно. Или это настолько важно?

- Есть определенные вещи, которые касаются клуба и команды. Если команда выбрала капитана, значит они ему доверяют - команда хочет, чтобы он был связующим звеном между командой и руководством клуба. Что бы хотелось сказать еще - сегодня был такой инцидент, а завтра - может быть с таким любым другим игроком, тренером. И мы будем также вести себя или нет? А потом что, к другому игроку будут выбегать и говорить, что ты там не нужен?

- А эпизод повлиял на ход игры?

- Мне понравилась реакция футболистов на этот эпизод. Всех футболистов.

- Момент с выбеганием болельщика - ведь после этого и забили два гола. Повлияло ли на концентрацию игроков? Что после перерыва произошло с командой?

- Выбегание болельщика - это провокация была. Бесследным это не могло остаться, мы пропустили голы после этого инцидента. Что же касается игры, в первом тайме она была не той, какой хотелось бы ее видеть. Не хватало открываний под мяч, точности передач. Мы забили быстрый гол и здесь хотелось бы видеть что мы и дальше будем развивать это преимущество за счет ударов и острых передач. Меня не устраивала, по сути вся игра. Поражение исходит из плохой игры. Если сегодня не было игры, то и результата, собственно, нет.

- Как "Спартак" планирует выбираться из текущей тяжелой ситуации?

- Хотел бы сказать в адрес "Рапида" хорошие слова - активно играли все 90 минут. Не случайно нам забили в концовке. Нам предстоит игра в Испании, где будем играть на победу, но сегодня еще посмотрим как будет играть шотландский "Глазго Рейнджерс".

- Сказали, что были опасения по поводу функционального состояния. Сегодня очень сложно "бежалось" игрокам, видно было.

- Есть определенная расбалансированность - Тимофеев мало играл в основном составе, Глушаков точно также, это важная центральная зона. Мы чаще вступаем в прессинг, контрпрессинг, большая работа, которую они выполняли. Понятно, что если наши фланги и два центральных нападающих выполняют работу, то и в отборе и в атаке эта нагрузка распределяется поровну. Не случайно сделал замены на флангах - тот же Ханни и Мельгарехо не так были активны, как хотелось. Мы будем разбираться, это стандартная фраза тренеров. Но конечно же здесь может быть сказалось и то, что тренировки сейчас стали интенсивней.

- Как объясните то, что восьмая команда Австрии уничтожает?

- Я бы поспорил насчет уничтожения - сейчас любой клуб может выиграть у топ-клуба. Здесь важно не то, с кем играешь, а важно играть в свой футбол. Нам надо с уважением относиться к "Рапиду", они сегодня отыграли очень хорошо. Могу сказать, что игра была, по сути, ничейной.

- Как известно, в футболе мелочей не бывает. В первом тайме подачи со стандартов шли от ворот, а во втором - закручивались в сторону ворот. Есть закономерность?

- Хотели поменять направление наших ударов со стандартов. У нас были проблемы - Фернандо делал обычно такие передачи и пробовали такой вариант на тренировках.

- Это поражение затруднило выход из группы Лиги Европы. Как психологически это скажется на команде? Подстегнет ли?

- Этот проигрыш подстегнет нас на следующую игру. Уплывает Лига Европы? Посмотрим. Настроение будет всегда адекватно для того, чтобы выигрывать игру. Да, сейчас неприятно, но мы все злы на себя, а дальше - только работать и верить, что мы делаем. И победы будут.