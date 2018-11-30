Отставание поезда

ЦСКА и «Локомотив» за тур до окончания группового этапа ЛЧ оформили свой вылет из этих самых дорогих в Европе соревнований. Это плохая новость. Но есть и хорошая - оба российских клуба в этом сезоне заработали намного больше, чем раньше. Лига чемпионов - самый богатый футбольный турнир мира. В ней каждый сезон делят миллиарды евро. И часть от этой суммы перекачивается на счета в том числе и российских клубов. Этот доход от УЕФА делится на несколько пунктов.

Сколько заработал ЦСКА

Призовые за выход в групповой этап. Они у всех участников Лиги чемпионов равные и составляют 15,25 млн. евро.

Призовые за матчи. За каждую победу на групповом этапе полагается 2,7 млн. евро, за ничью - 0,9 млн. У ЦСКА пока есть 1 победа и 1 ничья. В сумме - 3,6 млн. евро.

Исторические премиальные. Это новинка от УЕФА. С этого года часть премиальных делится между клубами в зависимости от того, как часто они играют в Лиге чемпионов. Завсегдатаи турнира получают очень приличную надбавку (тот же «Реал» хапнет 35 млн. евро). ЦСКА скромнее, и УЕФА армейцам выписал 14,4 млн. евро.

Билеты. Вот тут ЦСКА развернулся. Получив в соперники европейских грандов, армейцы смекнули, что свой стадион на Песчаной улице маловат - всего 30 тыс. зрителей. То ли дело «Лужники» - почти 80 тысяч! И ЦСКА попросил УЕФА разрешить им играть на самом большом стадионе страны. Те были не против, и армейцы начали продавать билеты. Получилось у них здорово: на «Реал» пришли 71 811 болельщиков, на «Рому» - 64 451, на «Викторию» - 52 892. То есть в среднем по 63 тысячи человек. Так в России на Лигу чемпионов еще не ходили! Получилось, что в среднем за игру ЦСКА зарабатывал на билетах 2,5 млн. евро! Пришлось, конечно, платить и за аренду «Лужников» (9 млн. рублей за матч), но в целом можно записать 7 млн. евро дохода на билетах.

Итого: 40,25 млн. евро за неудачную для ЦСКА Лигу чемпионов. Это очень здорово - примерно половина бюджета на год.

Сколько заработал «Локомотив»

Призовые за выход в групповой этап. 15,25 млн. евро, тут без изменений.

Призовые за матчи. «Локомотив» полтора десятилетия ждал возвращения в Лигу чемпионов и перегорел - только одна победа после четырех стартовых поражений. 2,7 млн. евро в копилку.

Исторические премиальные. У «Локомотива» в последнее десятилетие все не слишком хорошо с историей. Отсюда и маленький бонус от УЕФА - всего 3,3 млн. евро.

Билеты. «Локомотив» сейчас старается вернуть болельщиков на свои трибуны, добился кое-каких успехов, но по сравнению с ЦСКА цифры посещаемости скромны: на матч с «Шальке» - 21,4 тысячи зрителей, на «Порту» - 16 тыс., на «Галатасарай» - 14 тыс. В среднем чуть больше 17 тысяч болельщиков на игре, то есть в 3,7 раза меньше, чем у армейцев в «Лужниках». Значит, и доход не более 2 млн. евро.

Итого: 23,25 млн. евро.

Вдвое меньше по сравнению с ЦСКА, но все равно большие деньги. Вот ради них и идет борьба в чемпионате России за 1-е и 2-е места.