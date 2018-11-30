Много путешествует, не толстеет, растит дочь: как живет Бабочка из сериала «Дикий ангел»

Непонятно, что за молодильные яблоки растут в Буэнос- Айресе, но две главные звезды сериала «Дикий ангел» - Наталья Орейро и Виктория Онетто явно знают места, где их можно отведать. А как по-другому объяснить, чтоактрисы популярного сериала выглядят также как и 20 лет назад. Время как будто забыла и про исполнительницу роли Милагрос, которая часто приезжает в Россию, демонстрируя и девичью стройность, и лицо молоденькой девушки, и пришло мимо исполнительницы роли служанки Лины (Бабочки), которую хоть сейчас публикуй в купальнике на обложке календаря. Виктории Онетто как Натальи Орейро – 47 лет, однако, кто даст?

Аргентийская актриса планирует в ближайшее время выпустить книгу со своими эротическими снимками, всего 12 лет назад родила дочь Еву, много снимается на телевидении, играет в театре. Да и в целом, очень довольна, как сложилась ее жизнь.

victoriaonetto Hermosa nota en revista

К слову, Онеттон - единственная актриса Аргентины, которая открыто заявляет о своем желании стать звездой эротического жанра. Ну и что, что 47, зрелые женщины сейчас в моде! Хотя тут она явно кокетничает, на свой возраст звезда не выглядит.

Виктория обожает путешествовать вместе с мужем, аргентинским музыкантом Хуаном Бласом Кабальеро, следит за питанием, постоянно занимается спортом. Раньше это была йога, теперь велосипедные прогулки и пробежки по утрам. Недавно исполнительницы роли Лины в «Диком ангеле» опубликовала свое фото в бикини, и поклонники просто засыпали актрису комплиментами. Спортивная фигура, идеальный пресс, стройные ноги – и это в ее-то возрасте! – удивились фолловеры.

victoriaonetto Feliz aniversario mi amor Hace ya 16 a os que nos amamos y compartimos nuestros sue os!

Сама Виктория как в это интервью призналась, что если бы ее тогда, 20 лет назад не утвердили на участие в «Диком ангеле» ее жизнь сложилась бы совершенно по-другому. После премьерного показа Онетто приобрела всемирную известность, она стала одной из самых востребованных актрис в Аргентине.

victoriaonetto Feliz cumple chiquita hermosa! Nada m s lindo en este mundo que verte crecer tan linda

Ее то и дело приглашали в национальные теле- и кинопроекты. Вскоре фильмографию исполнительницы пополнили сериалы «Влюбленные в танго», «Опасная одержимость» и «Такая любовь». К сожалению, в странах СНГ они не транслировались, поэтому малоизвестны широкой зрительской аудитории.

victoriaonetto Disfrutando a full en @manantialesclubdemar d a de

Последние работы Виктории Онетто - фильмы «Гладиаторы Помпеи» и «Замуж за футболиста». В телесериале «Замуж за футболиста» она снимается и поныне.