Вот это бюст! Джулия Робертс примерила грудь шестого размера

Джулия Робертс стала гостьей комедийного шоу популярной телеведущей Эллен Дедженерес — и ей пришлось не сладко! Эллен — та еще затейница: в прошлый визит Джулии она заставила звезду «Красотки» продавать игрушки для взрослых. А в этот раз предложила актрисе пройти экспресс-курс «Как увеличить число фолловеров в Инстаграме». В этом Эллен действительно гуру: если у Джулии Робертс в соцсети «всего-то» 3 миллиона подписчиков, то у Эллен — целых 60 миллионов! За образец телеведущая взяла любимые приемчики самой популярной звезды Инстаграма Ким Кардашьян. И тут, как вы понимаете, Джулия попала.

Для начала актрисе пришлось примерить гигантский накладной бюст — как минимум шестого размера, чтобы сфотографироваться на фоне морского пейзажа в крошечном розовом бикини. Пока ассистенты закрепляли на ней силиконовые прелести, Джулия морщилась, краснела и смущалась, словно школьница. Зал в это время хохотал и аплодировал красотке. Упаковав бюст в легкий халатик в восточном стиле (как раз такие и обожает Ким Кардашьян), Робертс пришлось позировать фотографу, который и запечатлел ее на фоне бирюзовой морской лагуны.

Но на этом испытания Джулии не закончились: чтобы еще больше увеличить число фолловеров, Эллен предложила ей сняться с каким-нибудь вкусным блюдом. В этот момент на сцене появилась популярная писательница и телеведущая Марта Стюарт, прославившаяся своими советами по кулинарии и домоводству. Она вручила Джулии пирог, который та покорно прижала к своей резиновой груди.

Во время шоу актрисе пришлось позировать со своей школьной фотографией, делать многочисленные селфи и сниматься вместе со старым приятелем и коллегой по фильму "Свадьба моего лучшего друга" Дермотом Малруни. Надо отдать Джулии должное — она блестяще отработала все неловкие сцены и выглядела при этом как настоящая красотка.

Робертс сейчас много светится на телеэкране: актриса продвигает новый сериал «Возвращение домой», в котором она снялась в главной роли. Сериал стал дебютом Джулии на телевидении, до сих пор она снималась только для большого кино. Актриса сыграла психиатра, специализирующегося на помощи отслужившим военным адаптироваться к гражданской жизни. Наверняка вслед за этой работой последуют и другие сериалы. Выглядит Джулия просто прекрасно, так что с такой внешностью грех не сниматься. Актриса недавно даже покрасила волосы в модный розовый цвет, взволновав поклонников неожиданным преображением. Правда, позже выяснилось, что новый оттенок был лишь временным экспериментом, и Робертс снова вернулась к привычному блонду.

