2018-11-30T22:47:20+03:00
Звезды

Вот это бюст! Джулия Робертс примерила грудь шестого размера

51-летняя актриса спародировала Ким Кардашьян [фото, видео]
Ирина СУХАНОВА
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Джулия Робертс стала гостьей комедийного шоу популярной телеведущей Эллен Дедженерес. Фото: кадр видео.Джулия Робертс стала гостьей комедийного шоу популярной телеведущей Эллен Дедженерес. Фото: кадр видео.
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Джулия Робертс стала гостьей комедийного шоу популярной телеведущей Эллен Дедженерес — и ей пришлось не сладко! Эллен — та еще затейница: в прошлый визит Джулии она заставила звезду «Красотки» продавать игрушки для взрослых. А в этот раз предложила актрисе пройти экспресс-курс «Как увеличить число фолловеров в Инстаграме». В этом Эллен действительно гуру: если у Джулии Робертс в соцсети «всего-то» 3 миллиона подписчиков, то у Эллен — целых 60 миллионов! За образец телеведущая взяла любимые приемчики самой популярной звезды Инстаграма Ким Кардашьян. И тут, как вы понимаете, Джулия попала.

Актрисе пришлось примерить гигантский накладной бюст — как минимум шестого размера. Фото: кадр видео.

Актрисе пришлось примерить гигантский накладной бюст — как минимум шестого размера. Фото: кадр видео.

Для начала актрисе пришлось примерить гигантский накладной бюст — как минимум шестого размера, чтобы сфотографироваться на фоне морского пейзажа в крошечном розовом бикини. Пока ассистенты закрепляли на ней силиконовые прелести, Джулия морщилась, краснела и смущалась, словно школьница. Зал в это время хохотал и аплодировал красотке. Упаковав бюст в легкий халатик в восточном стиле (как раз такие и обожает Ким Кардашьян), Робертс пришлось позировать фотографу, который и запечатлел ее на фоне бирюзовой морской лагуны.

Пока ассистенты закрепляли на ней силиконовые прелести, Джулия краснела и смущалась. Фото: кадр видео.

Пока ассистенты закрепляли на ней силиконовые прелести, Джулия краснела и смущалась. Фото: кадр видео.

Актрису нарядили в легкий халатик в восточном стиле. Фото: кадр видео.

Актрису нарядили в легкий халатик в восточном стиле. Фото: кадр видео.

Но на этом испытания Джулии не закончились: чтобы еще больше увеличить число фолловеров, Эллен предложила ей сняться с каким-нибудь вкусным блюдом. В этот момент на сцене появилась популярная писательница и телеведущая Марта Стюарт, прославившаяся своими советами по кулинарии и домоводству. Она вручила Джулии пирог, который та покорно прижала к своей резиновой груди.

Эллен предложила Джулии сняться с пирогом: фолловеры любят лайкать снимки вкусных блюд. Фото: кадр видео.

Эллен предложила Джулии сняться с пирогом: фолловеры любят лайкать снимки вкусных блюд. Фото: кадр видео.

Во время шоу актрисе пришлось позировать со своей школьной фотографией, делать многочисленные селфи и сниматься вместе со старым приятелем и коллегой по фильму "Свадьба моего лучшего друга" Дермотом Малруни. Надо отдать Джулии должное — она блестяще отработала все неловкие сцены и выглядела при этом как настоящая красотка.

Во время шоу актрисе пришлось позировать со своей школьной фотографией. Фото: кадр видео.

Во время шоу актрисе пришлось позировать со своей школьной фотографией. Фото: кадр видео.

Актриса встретилась с коллегой по съемочной площадке актером Дермотом Малруни. Фото: кадр видео.

Актриса встретилась с коллегой по съемочной площадке актером Дермотом Малруни. Фото: кадр видео.

Робертс сейчас много светится на телеэкране: актриса продвигает новый сериал «Возвращение домой», в котором она снялась в главной роли. Сериал стал дебютом Джулии на телевидении, до сих пор она снималась только для большого кино. Актриса сыграла психиатра, специализирующегося на помощи отслужившим военным адаптироваться к гражданской жизни. Наверняка вслед за этой работой последуют и другие сериалы. Выглядит Джулия просто прекрасно, так что с такой внешностью грех не сниматься. Актриса недавно даже покрасила волосы в модный розовый цвет, взволновав поклонников неожиданным преображением. Правда, позже выяснилось, что новый оттенок был лишь временным экспериментом, и Робертс снова вернулась к привычному блонду.

Julia Roberts Gets a Surprise from Her 'My Best Friend's Wedding' Co-Star.Julia Roberts recently joined Instagram, but Ellen wanted to help her get more followers, so she gave the Oscar winner a few tips - including bringing out surprise guests to be in her photos, like Martha Stewart and Julia's "My Best Friend's Wedding" love interest and "Homecoming" co-star, Dermot Mulroney. #JuliaRoberts #DermotMulroney #MarthaStewart

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