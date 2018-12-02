Либеральный журналист назвал Доктора Лизу «услужливым, потасканным ничтожеством»

Есть вещи, которые объединяют всех независимо от политических взглядов. Будь ты либерал, или государственник – для тебя Доктор Лиза святой человек. Елизавета Глинка, рискуя своей жизнью, вывозила больных и покалеченных детей из-под обстрелов в Донбассе, собирала лекарства для малышей в Сирии, спасала брошенных ребятишек в России. Ее жизнь оборвалась два года назад. Под Новый год самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение под Сочи. Тогда погибли 92 человека.

И вот теперь журналист «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко выплеснул в соцсети накопившуюся внутри него желчь. Он сравнил президента благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюту Федермессер с Елизаветой Глинкой, назвав последнюю "потасканным ничтожеством".

- А все ли помнят, с чего начинала Елизавета Глинка, и в какое услужливое, потасканное ничтожество она позволила себя превратить незадолго до смерти? Все помнят, как кремлевские сволочи ее хладнокровно и сноровисто употребили в дело на раннем этапе войны в Донбассе? – написал Пархоменко.

В «Эхо» тут же открестились от слов Пархоменко.

- Сергей Пархоменко не является журналистом «Эха Москвы», он приглашённый автор. Поэтому никакой проработки я вести с ним не намерен, он не мой подчинённый, - заявил главред радиостанции Алексей Венедиктов.

А вот писательница Марина Юденич выразила мнение большинства людей, прочитавших оскорбления Доктора Лизы от Пархоменко.

- Говорить о Лизе, тем более в таком мерзком тоне, может только мерзкий человек, - сказала она.

В Госдуме пошли дальше и потребовали Генпрокуратуру проверить журналиста Пархоменко. Запрос на имея генпрокурора Юрия Чайки подготовил депутат Виталий Милонов.

- Это даже не человек, у него нет души, - прокомментировал «КП» слова Пархоменко Милонов. – Он обычный уродец, который служит дьяволу и Западу. Он предатель Родины. Пархоменко может только сидеть в «фейсбучках», говорить гадости на радио. Он никогда не поедет, как Доктор Лиза, под пули спасать детей. Мы смягчаем наказания за экстремизм в соцсетях. Но здесь намеренное желание поглумиться над усопшим человеком.