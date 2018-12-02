В Нью-Йорке будет восстановлена могила Сергея Судейкина

После революции 1917 года тысячи эмигрантов из России оказались в Новом свете, где продолжали активно работать, внося тем самым и свой вклад в новейшую историю русской Америки. Многие из них упокоились на американской земле.

Работая над составлением энциклопедии «Русские художники в Америке», волонтеры американской неправительственной организации «Северный крест» установили забытые места захоронений в США некоторых русских мастеров – Сергея Судейкина, Михаила Вербова, Владимира Одинокова, Юрия Бобрицкого, Сергея Бонгарда и других - и обнаружили, что на могиле выдающегося русского театрального художника, живописца и графика Сергея Судейкина нет даже простой надгробной плиты.

Возможно, это связано с тем, что в последние годы Судейкин жил в сильной нужде, а, быть может, сыграло роль и то обстоятельство, что у художника в последнем браке не было детей, то есть некому было выполнить положенную миссию по увековечиванию его памяти. - рассказал глава «Северного креста» Юрий Сандулов. – Но с чем бы это ни было связано, мы должны восстановить историческую справедливость и сделать так, чтобы могила Судейкина больше не оставалась заброшенной, и на ней была бы установлена могильная плита или памятник.

Законы штата Нью-Йорк сводят на нет желания всех тех, кто не является наследниками покойного, увековечить его память на кладбище. И мы несколько лет осуществляли поиски таковых. Как оказалось, расставшись в 1922 году со своей третьей женой, Верой Судейкиной, Михаил Юрьевич вступил в брак с американкой Джейн, также взявшей его фамилию (кстати, об этом браке Судейкина биографам стало известно только сейчас). Джейн Судейкин уже нет в живых, но мы нашли ее прямых родственников, которые и дали свое согласие на установку памятника на могиле Михаила Юрьевича. Наш следующий шаг – конкурс на лучший проект такого памятника.

Сергей Судейкин (1882-1946) – русский театральный художник, живописец и график, авангардист. Началом его творческой карьеры послужило оформление оперных постановок в московском театре «Эрмитаж». Был участником многих выставок, одним из организаторов и декораторов литературно-художественного кабаре «Бродячая собака». В 1920 году эмигрировал во Францию, покинув Крым, через два года переехал в США. В Нью-Йорке активно сотрудничал с «Метрополитен-оперой», труппами Фокина, Баланчина, Мясина. Создал декорации к голливудскому фильму «Воскресение» по роману Л.Н. Толстого. Работы Судейкина находятся во многих российских и зарубежных музеях.