Спартак - Локомотив 2 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу

Последние два чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге выиграли именно эти две команды из Москвы - "Локомотив" и "Спартак". Но сейчас же их положение в турнирной таблице Премьер-Лиги выглядит чуть скромней, они выступают в роли догоняющих. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Локомотив 2 декабря 2018.

Статистика личных встреч Спартак - Локомотив 2 декабря 2018

55 раза команды играли между собой в чемпионатах Россиипо футболу. 23 победы на счету "Спартака", 14 раз были зафиксированы ничьи, а еще 18 побед одержал "Локомотив".

Прогнозы на матч Спартак - Локомотив 2 декабря 2018

Сложно назвать однозначного фаворита поединка между "Локомотивом" и "Спартаком".

Трансляция матча Спартак - Локомотив 2 декабря 2018

Трансляция матча Спартак - Локомотив 2 декабря 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 18:25 по московскому времени.