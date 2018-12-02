2018-12-02T08:27:52+03:00
Спорт

Спартак - Локомотив 2 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Спартак - Локомотив 2 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 16 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" примет дома "Локомотив"."Спартак" примет дома "Локомотив".Фото: REUTERS
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Последние два чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге выиграли именно эти две команды из Москвы - "Локомотив" и "Спартак". Но сейчас же их положение в турнирной таблице Премьер-Лиги выглядит чуть скромней, они выступают в роли догоняющих. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Локомотив 2 декабря 2018.

Статистика личных встреч Спартак - Локомотив 2 декабря 2018

55 раза команды играли между собой в чемпионатах Россиипо футболу. 23 победы на счету "Спартака", 14 раз были зафиксированы ничьи, а еще 18 побед одержал "Локомотив".

Прогнозы на матч Спартак - Локомотив 2 декабря 2018

Сложно назвать однозначного фаворита поединка между "Локомотивом" и "Спартаком".

Трансляция матча Спартак - Локомотив 2 декабря 2018

Трансляция матча Спартак - Локомотив 2 декабря 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 18:25 по московскому времени.

Спартак - Локомотив 2 декабря 2018.

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