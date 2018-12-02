Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 2 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция

В воскресенье, 2 декабря, в ирландском городе Дублин пройдет жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Впервые в истории он пройдет в необычном формате - у этого турнира изначально не будет хозяина, потому что матчи пройдут в 12 странах Старого Света. Попадут же на турнир 24 сборные по итогам отборочного турнира, который будет продолжаться весь 2019 год и среди команд, которые поспорят за путевки на турнир, будет и российская сборная.

Сборная России попала во вторую корзину турнира. Ее соперниками точно не станут: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Австрия, Уэльс, Чехия.

55 европейских сборных будут распределены по 10 группам, в которых сыграют 5-6 команд. Две лучшие сборные выйдут в финальную стадию Евро. Остальные 4 путевки разыграют в стыковых матчах победители Лиги Наций в марте 2020 года или же следующие за ними по рейтингу сборные.

Жеребьевка отборочного турнира Евро 2020 пройдет 2 декабря в Дублине. Она начнется в 14:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию события.