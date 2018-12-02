Матч-реванш Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри заинтересовал обоих боксеров

1 декабря в Лос-Анджелесе прошел большой боксерский вечер, финалом которого стал бой за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. В нем сошлись британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер.

Встреча, которую ждали очень долго, продолжалась все 12 отведенных раундов. И не смогла выявить победителя. Первый судья дал победу Уайлдеру - 115:111, второй - 114:110 в пользу Тайсона Фьюри, а третий же объявил ничью со счетом 113:113. И американец сохранил за собой пояс чемпиона, которым владеет с 2015 года. В активе обоих спортсменов по-прежнему - ни одного поражения в профессиональной карьере. Статистика 33-летнего Уайлдера - 41 бой, 40 побед, 39 нокаутом и одна ничья. У Тайсона Фьюри - 28 боев, 27 побед, 19 нокаутом и одна ничья.

Гонорары за бой Уайлдер - Фьюри составили 4 миллиона долларов для американца, а 3 миллиона - для британца. Они могут вырасти за счет продажи билетов и доходов за трансляцию.

Когда же завершился бой, то оба спортсмена объявили о своей заинтересованности в повторном поединке.

- Думаю, наш бой был великолепным, мы должны снова организовать что-то подобное. Будет ли реванш с Фьюри моим следующим поединком, но я бы с радостью сделал это, - заявил Деонтей Уайлдер.

Тайсон Фьюри тоже выразил позитивным настрой:

- Мы точно проведем реванш, готовьтесь к этому.

Отметим, что титулами чемпиона мира в тяжелом весе по другим версиям владеет британец Энтони Джошуа. У него пояса от WBA, IBF и WBO.