Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк отменил вклад «Рекордный» со ставкой 7,51%. Вместо него появился другой депозит, уже со сниженной ставкой в 6,5%, положить деньги на который можно на 5 месяцев.

- Люди чаще открывают вклады на более короткое время, поэтому мы приняли решение запустить вклад на наиболее популярные сроки, – прокомментировали в пресс-службе банка.

Почему все следят за ставками Сбера? Потому что это крупнейший банк. Часто другие кредитные организации копируют его финансовое поведение, повышая или снижая ставки.

До этого с осени банки поднимали проценты по депозитам. Вклады подорожали в среднем с 6 до 7% годовых. Одна из причин такой политики в том, что люди стали реже открывать вклады. Вот банкиры и решили привлечь новых вкладчиков, деньги же им нужны. К тому же Центральный банк повысил в августе ключевую ставку до 7,5%. Обычно вслед за этим кредитные организации повышают проценты тоже.

Сейчас можно найти депозиты под 8%. Но там могут действовать особые условия, подходящие не для всех людей. Например, открыть такой депозит можно только на год. Если забрать деньги раньше срока, проценты пересчитают по более низкой ставке. Или требуется внести приличную сумму – миллион рублей, а то и выше.

Эксперты считают, что падения ставок по вкладам в новом году ждать не стоит.

- Мы считаем, что по рублевым депозитам ставки поднимутся до 11-12% годовых. По валютным вкладам проценты тоже вырастут, – говорит вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

Это означает плохие новости для заемщиков. Ставки по кредитам тоже станут расти. Ведь банки кредитуют людей, в том числе, средствами вкладчиков. А если депозиты для банков станут дороже, то заемщики заплатят за это.