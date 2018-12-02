2018-12-02T13:50:36+03:00
Спорт

Андрей Ещенко: отправили в дубль "Спартака" из-за "лайка"

Защитник столичного футбольного клуба сделал неожиданное признание
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко во время игры против венского "Рапида".Защитник "Спартака" Андрей Ещенко во время игры против венского "Рапида".Фото: REUTERS
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В воскресенье, 2 декабря, в день домашнего матча "Спартака" против столичного "Локомотива" в чемпионате России по футболу пресс-служба "красно-белых" опубликовала мощное интервью с защитником Андреем Ещенко. Он - один из фигурантов "скандала из-за лайков". И Ещенко официально подтвердил то, о чем говорили до этого все. Его перевели во второй состав из-за лишнего "лайка" в соцсетях.

- За "лайк", - так и ответил Ещенко в интервью клубной пресс-службе на вопрос о причинах игры за молодежный состав.

При этом, пояснил ранее не выдававшиеся детали:

- потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: "Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить". Это было поводом, чтобы оправдать решение по Глушакову. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом затащили.

Вместе с тем, Ещенко сказал, что данный случай его задел, и футболист раскритиковал действия итальянского наставника:

- Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу?

Напомним, что в сентябре этого года Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от занятий с "основой". До этого актер Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стихотворение, в котором критиковал тренера "Спартака" Массимо Карреру. Свои "лайки" поставили к записи Ещенко и Глушаков. После чего в их карьере началось немало проблем.

Отметим, что матч "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) пройдет сегодня, 2 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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