2018-12-02T15:31:28+03:00
Политика

Сергей Цеков: Кто сказал что судов в Азов проходит меньше — там рост во всех портах!

Сенатор от Крыма прокомментировал «КП» заявление Ангелы Меркель о том, что ситуация с судоходством под Керченским мостом ухудшилась.
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Уменьшение судоходства нам самим невыгодно!Уменьшение судоходства нам самим невыгодно!Фото: REUTERS
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- Сергей Павлович, так меньше стало ходить кораблей из Черного моря в Азовское и обратно, или больше?

- А давайте выясним, в чьи порты, в основном, идут суда через Керченский пролив — в украинские или в российские? И тут окажется, что в российские порты танкеров и сухогрузов идет раз в пять больше! Ну и где здесь логика у критиков? Если посмотреть на тоннаж и на грузооборот российских портов на Азове и сравнить с аналогичными показателями у украинцев — увидим явный рост. Уменьшение судоходства нам самим невыгодно!

- До 2014 по Керченскому проливу проходили суда длиною до 215 метров, сейчас — до 252 метров, и тоннаж их увеличился. То есть уменьшения быть не могло — просто исходя из законов физики?

- По объективным данным произошло увеличение по всем параметрам — по числу судов, по их тоннажу, по их длине. По осадке судов ситуация изменится не может — Азовское море ведь не углубишь! Как было 9-9,5 метров по осадке у кораблей— так и осталось. И должна же быть хоть какая-то логика у тех, кто нас в чем-то обвиняет?! Ну как мы могли — и главное, зачем - ухудшить условия прохождения судов в наши собственные, российские порты?! Наводят тень на плетень. И такой серьезный человек, как канцлер Меркель, делает такие непроверенные, но серьезные заявления. Это вопрос о компетентности структур, которые дают ей не подтвержденную серьезными источниками информацию.

Руководители европейских государства организовались в Евросоюз, в котором все равны, но равных у них нет. И общий уровень даже в высшем руководстве падает. Причем даже в таких странах, как Франция, Германия. И нет же никаких последствий за такие заявления. Все более и более примитивно происходит.

- Если за 10 месяцев этого года система контроля зафиксировано прохождение 16700 судов под Керченским мостом в Азовское море и из него, а год назад их зафиксировано немногим более 15 тысяч — данные техники фиксации сложно опровергнуть?

- Ну конечно! Но Украина заявление очередное сделала — и реальные факты никого на Западе уже не волнуют.

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