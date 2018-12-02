Спустя 10 лет российский борец Бахтияр Ахметов получил золотую медаль Олимпиады-2008

Круговорот медалей в природе продолжается. И, что приятно, не всегда их отнимают у российских спортсменов, но иногда и вручают. Вот и вчера российский борец вольного стиля Бахтияр Ахметов в торжественной обстановке получил золотую награду пекинской Олимпиады. Произошло это после перераспределения медалей в весовой категории до 120 кг, где в финале Игр-2008 Ахметов уступил Артуру Таймазову из Узбекистана. Но позже в допинг-пробе победителя нашли запрещенные препараты и его результат аннулировали.

Бахтияр заявил, что это самый знаменательный день в его жизни и поблагодарил своих болельщиков, которые поддерживали спортсмена на протяжении всей карьеры.

А потом Ахметов повесил медаль на шею своему отцу и вспомнил момент, когда еще в детстве пообещал ему, что станет олимпийским чемпионом.

Кстати, это уже не первый случай, когда российские спортсмены получают олимпийское золото через несколько лет после соревнований. Похожая история случилась и с нашим легендарным велогонщиком Вячеславом Екимовым, который на Олимпиаде-2004 в Афинах в индивидуальной гонке с раздельным стартом показал второе время. Но потом победителя того заезда американца Тайлера Хэмилтона дисквалифицировали, а золото передали нашему спортсмену. Екимов в результате стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Также золотую медаль Олимпийских игр-2008 передали российской штангистке Оксане Сливенко. Первоначально награду вручили хозяйке пекинских Игр Лю Чуньхун, но позже китаянка попалась на допинге. Кстати, Сливенко не захотела участвовать в торжественном награждении, а просто написала заявление в федерацию и забрала медаль.