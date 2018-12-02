2018-12-02T15:35:59+03:00
Спорт

Артем Дзюба: "Мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино, ей я рад всегда!"

Форвард сборной России прокомментировал итог жеребьевки Евро-2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал капитан нашей команды Артем ДзюбаИтоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал капитан нашей команды Артем ДзюбаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 2 декабря, в ирландском Дублине прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. За путевку на этот турнир будут биться 55 команд, в числе которых - россияне. Все сборные Старого Света были поделены на 10 групп по 5 или 6 сборных в каждой. Команде Станислава Черчесова досталась группа с шестью командами. Состав группы I полностью выглядит так:

1 Бельгия

2 Россия

3 Шотландия

4 Кипр

5 Казахстан

6 Сан-Марино

Чтобы пробиться в финальную стадию Евро-2020 сборным нужно занять одно из двух первых мест. Больше шансов никаких. Матчи отборочного турнира будут проходить весь 2019-й год и стартуют уже в марте, финишируют - в ноябре.

Итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал капитан нашей команды Артем Дзюба, сказавший в интервью пресс-службе сборной России:

- Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая. Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле. Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой!

Напомним, что чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет по необычному формату. В честь 60-летия с момента первого чемпионата континента турнир получили 12 стран и 12 городов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. И одной из арен турнира выбран стадион в Санкт-Петербурге.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Урал 2 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция 16 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Краснодар – Урал. Прямая онлайн-трансляция 16 тура чемпионата России по футболу состоится 2 декабря 2018 на стадионе «Краснодар» в 14:00. Состав команд, статистика личных встреч
Спартак - Локомотив 2 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Локомотив 2 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 16 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
В Подмосковье инспектор ДПС прострелил себе ногу из-за агрессивной женщины
Макрон осмотрел поврежденную протестующими Триумфальную арку в Париже
Полиция Грузии задержала семерых граждан Украины
Журналистов Первого канала заподозрили в попытке проникнуть на британскую военную базу
Группа сборной России в отборочном турнире Евро 2020: в соперниках Бельгия, Казахстан и Кипр
В МИД объяснили, почему Россия не будет ограничивать въезд украинцев
Число пострадавших в ходе беспорядков в Париже увеличилось до 133 человек
Иран ответил на обвинения США в нарушении резолюции ООН
Нетаньяху отреагировал на заявление полиции по делу о коррупции
В Шотландии мальчик попросил почтальона доставить письмо папе на небеса
Джоан Роулинг начала общаться в Twitter на русском языке
Во Франции могут ввести режим ЧП в связи с массовыми беспорядками
Путин заявил, что не общался с Меланьей Трамп на ужине саммита G20
Новый клип Арианы Гранде "сломал" YouTube
Умер Кен Берри: американскому актеру было 85 лет
В Госдепе США сообщили о планах ввести новые санкции по делу Скрипалей
National Interest назвал российский комплекс "Пенициллин" угрозой для артиллерии США
Экс-глава МИД ФРГ заявил, что Украина пыталась втянуть Германию в войну против РФ
Паспорт ОАЭ возглавил рейтинг сильнейших в мире
Знаменитый пляж на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде заполонили акулы
Трамп может снова встретиться с Ким Чен Ыном в январе или феврале
Похороны Джорджа Буша-старшего пройдут на территории библиотеки в Техасе
Итог боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри: ничья по решению судей
Президент Аргентины принял Путина во дворце Каса Росада
Стали известны последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью
Белый дом подтвердил, что США не станут поднимать пошлины для Китая с 1 января
У здания консульства США в Мексике прогремел взрыв
В Мексике прошла инаугурация нового президента страны
Разведка Бельгии сообщила, что террористы переходят на Telegram