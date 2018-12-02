Артем Дзюба: "Мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино, ей я рад всегда!"

В воскресенье, 2 декабря, в ирландском Дублине прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. За путевку на этот турнир будут биться 55 команд, в числе которых - россияне. Все сборные Старого Света были поделены на 10 групп по 5 или 6 сборных в каждой. Команде Станислава Черчесова досталась группа с шестью командами. Состав группы I полностью выглядит так:

1 Бельгия

2 Россия

3 Шотландия

4 Кипр

5 Казахстан

6 Сан-Марино

Чтобы пробиться в финальную стадию Евро-2020 сборным нужно занять одно из двух первых мест. Больше шансов никаких. Матчи отборочного турнира будут проходить весь 2019-й год и стартуют уже в марте, финишируют - в ноябре.

Итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал капитан нашей команды Артем Дзюба, сказавший в интервью пресс-службе сборной России:

- Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая. Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле. Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой!

Напомним, что чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет по необычному формату. В честь 60-летия с момента первого чемпионата континента турнир получили 12 стран и 12 городов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. И одной из арен турнира выбран стадион в Санкт-Петербурге.