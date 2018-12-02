Евгений Ловчев о соперниках России на Евро-2020: Бельгия - фаворит, а вот Шотландию можно обыгрывать

Сборная России попала в группу с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

Учитывая, что в финальную часть Евро-2020 попадают по две лучшие команды из группы, то жребий можно назвать более-менее сносным. Сборная Бельгии, выигравшая на ЧМ-2018 бронзовые медали, конечно не подарок. А вот с Шотландией играть можно, при этом не терять очки с другими соперниками. Так считает заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев.

- Группа, из которой можно выходить, и в то же время это не легкая группа. Понятно, что лидерами будет Бельгия. Но я никогда их не называл фаворитами всего турнира. Потому что чемпионаты все время выигрывают одни и те же команды. Это Испания, Германия, Италия и Франция. Слава богу, они не попались. Но у Бельгии серьезная команда, которая, наверное, займет в нашей отборочной группе первое место, потому что у нее сейчас очень хорошее поколение. Сильное поколение, в самом расцвете сил. Это, может быть, последний чемпионат, где они могут выстрелить именно этой командой.

Шотландия. Мы ориентируемся на Шотландию более раннего, периода, когда они, как британцы, тоже бывали фаворитами. Но с нынешней командой мы сможем побороться за второе место. Кто-то скажет: а вот Кипр и Казахстан. Во-первых, с командами с постсоветского пространства мы вообще плохо играем. Они с нами рвут вообще из последних. И Казахстан за последнее время выглядит неплохо. Да и чемпион страны команда «Астана» идет уверенной поступью.

Кипр. Мы помним, как недавно киприоты отстранили от руководства «Спартака» Диму Аленичева. И эта сборная – это не мальчики для битья. Сан-Марино. Конечно, мы обязаны думать о 6 очках в матчах с ними. Но важно не потерять очки с Казахстаном и с Кипром. Слововм, у нас такая группа, из которой однозначно можно выходить, но в то же время надо понимать, что если будут опять травмы, как это было в Лиге Наций, вторую сборную мы не соберем. Нам нужно, чтобы Зобнин, Фернандес, Дзюба - а это определяющие люди - были в полном порядке. Тогда наша сборная вполне может с шотландцами побороться за второе место.