2018-12-02T18:34:07+03:00
Спорт

Без Шипулина, но с надеждой: в Словении открылся Кубок мира по биатлону

В Поклюке уже прошли два первых старта
Поделиться:
Физику Шипулин подтянул, а вот стрельбу - не успелФизику Шипулин подтянул, а вот стрельбу - не успелФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Прошлый сезон был крайне неудачным для наших стреляющих лыжников. На этапах Кубка лишь Антон Шипулин однажды выиграл спринт. Да и было это на седьмом финском этапе, уже после Олимпиады, куда лидера нашей сборной так и не пригласили.

У Шипулина было еще пару бронзовых подиумов на Кубке мира, плюс третье место в общем зачете... после чего Антон вообще чуть не завязал с биатлоном. Летом практически не тренировался, но осенью все же решил продолжить карьеру и стал усиленно готовиться, взяв в напарники олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова. Физику Шипулин подтянул, а вот стрельбу - не успел. В результате Антон уступил свое место в сборной на первых этапах Кубка мира и продолжает тренироваться со второй сборной...

В Поклюке уже состоялись два первых старта, в которых наши биатлонисты отнюдь не блистали. Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев в сингл-миксте заняли седьмое место. А в смешанной эстафете - Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов - пришли четвертыми.

Но, как говорится, все впереди.

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону

2-9 декабря. Поклюка (Словения).

5 декабря. 16:15. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

6 декабря. 16:15. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка

7 декабря. 16:15. Мужчины, 10 км, спринт

8 декабря. 16:15. Женщины, 7.5 км, спринт

9 декабря.13:45. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования;

16:45. Женщины, 10 км, гонка преследования

Второй этап. 13-16 декабря. Хохфильцен (Австрия). Спринт, пасьют, эстафеты.

Третий этап. 20-23 декабря. Нове Место (Чехия). Спринт, пасьют, масс-старт.

Четвертый этап. 10-13 января. Оберхоф (Германия). Спринт, пасьют, эстафеты.

Пятый этап. 16-20 января. Рупольдинг (Германия). Индивидуальные гонки, масс-старт, эстафеты.

Шестой этап. 24-27 января. Антхольц-Антерсельва (Италия). Спринт, пасьют, масс-старт.

Седьмой этап.7-11 февраля. Кэнмор (Канада). Индивидуальные гонки, масс-старт, эстафеты.

Восьмой этап. 14-18 февраля. Солт-Лейк-Сити (США). Спринт, пастют, смешанные эстафеты и сингл-микст.

Девятый этап. 21-24 марта. Холменколлен (Норвегия). Спринт, пасьют, масс-старт.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция). 7–17 марта 2019 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Урал 2 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция 16 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Краснодар – Урал. Прямая онлайн-трансляция 16 тура чемпионата России по футболу состоится 2 декабря 2018 на стадионе «Краснодар» в 14:00. Состав команд, статистика личных встреч
Спартак - Локомотив 2 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Локомотив 2 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 16 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
В сеть утекли характеристики смартфона «Яндекс. Телефон», презентация которого состоится 5 декабря
Захарова: Это Россия, а не Украина, защищает Европу от варварства и тирании
Матч Спартак - Локомотив: Боккетти и Ещенко не сыграют из-за травм
Проигравший президентские выборы в Грузии кандидат от оппозиции намерен оспорить итоги голосования в суде
Матч Спартак - Локомотив: Денис Глушаков будет капитаном хозяев встречи
Матч Спартак - Локомотив: Федор Смолов появится в стартовом составе гостей
В Кремле рассчитывают на встречу Путина и Трампа до нового саммита «двадцатки»
«Объяснил на пальцах»: Путин лично проинформировал европейских лидеров о провокации Киева в Керченском проливе
Лавров не решился предсказать, когда состоится встреча Путина и Трампа
В Подмосковье инспектор ДПС прострелил себе ногу из-за агрессивной женщины
Макрон осмотрел поврежденную протестующими Триумфальную арку в Париже
Полиция Грузии задержала семерых граждан Украины
Журналистов Первого канала заподозрили в попытке проникнуть на британскую военную базу
Группа сборной России в отборочном турнире Евро 2020: в соперниках Бельгия, Казахстан и Кипр
В МИД объяснили, почему Россия не будет ограничивать въезд украинцев
Число пострадавших в ходе беспорядков в Париже увеличилось до 133 человек
Иран ответил на обвинения США в нарушении резолюции ООН
Нетаньяху отреагировал на заявление полиции по делу о коррупции