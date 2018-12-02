Без Шипулина, но с надеждой: в Словении открылся Кубок мира по биатлону

Прошлый сезон был крайне неудачным для наших стреляющих лыжников. На этапах Кубка лишь Антон Шипулин однажды выиграл спринт. Да и было это на седьмом финском этапе, уже после Олимпиады, куда лидера нашей сборной так и не пригласили.

У Шипулина было еще пару бронзовых подиумов на Кубке мира, плюс третье место в общем зачете... после чего Антон вообще чуть не завязал с биатлоном. Летом практически не тренировался, но осенью все же решил продолжить карьеру и стал усиленно готовиться, взяв в напарники олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова. Физику Шипулин подтянул, а вот стрельбу - не успел. В результате Антон уступил свое место в сборной на первых этапах Кубка мира и продолжает тренироваться со второй сборной...

В Поклюке уже состоялись два первых старта, в которых наши биатлонисты отнюдь не блистали. Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев в сингл-миксте заняли седьмое место. А в смешанной эстафете - Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов - пришли четвертыми.

Но, как говорится, все впереди.

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону

2-9 декабря. Поклюка (Словения).

5 декабря. 16:15. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

6 декабря. 16:15. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка

7 декабря. 16:15. Мужчины, 10 км, спринт

8 декабря. 16:15. Женщины, 7.5 км, спринт

9 декабря.13:45. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования;

16:45. Женщины, 10 км, гонка преследования

Второй этап. 13-16 декабря. Хохфильцен (Австрия). Спринт, пасьют, эстафеты.

Третий этап. 20-23 декабря. Нове Место (Чехия). Спринт, пасьют, масс-старт.

Четвертый этап. 10-13 января. Оберхоф (Германия). Спринт, пасьют, эстафеты.

Пятый этап. 16-20 января. Рупольдинг (Германия). Индивидуальные гонки, масс-старт, эстафеты.

Шестой этап. 24-27 января. Антхольц-Антерсельва (Италия). Спринт, пасьют, масс-старт.

Седьмой этап.7-11 февраля. Кэнмор (Канада). Индивидуальные гонки, масс-старт, эстафеты.

Восьмой этап. 14-18 февраля. Солт-Лейк-Сити (США). Спринт, пастют, смешанные эстафеты и сингл-микст.

Девятый этап. 21-24 марта. Холменколлен (Норвегия). Спринт, пасьют, масс-старт.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция). 7–17 марта 2019 года.