Обзор матча Спартак - Локомотив 2 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча 16 тура чемпионата России по футболу

В воскресенье, 2 декабря, вечером на стадионе "Открытие Арена" в Тушино сошлись два столичных клуба - "Локомотив" и "Спартак". Этот поединок стал центральным в 16 туре чемпионата России в Премьер-Лиге. Своеобразным объединяющим звеном в битве двух столичнымх клубов стал полузащитник Денис Глушаков. Раньше он играл за железнодорожников, а теперь же - капитан "красно-белых". Но в последнее время у капитана Дениса Глушакова немало проблем с фанатами. Внутри команды его всецело поддерживают, а трибуны от матча к матчу после "скандала с лайками" освистывают его и скандируют матершинные речевки.

И на 5-й минуте важной игры, столичного дерби, после отменного паса Софьяна Ханни именно Глушаков в падении головой, "рыбкой", отправляет мяч в ворота Маринато Гилерме. Невероятный сюжет битва двух московских клубов обрела уже на старте поединка. Какова же была реакция стадиона? Часть начало свистеть, но большая часть зрителей на трибунах ликовало после гола - все-таки гол забил "Спартак"! И после этого среди зрителей на трибунах стал наблюдаться определенный разлад. Глушакова пытались освистать, но неизменно на мат на трибунах раздавался свист. Гол Дениса внес, кажется, перелом в отношение к нему.

Ну а под занавес первого тайма второй мяч в ворота "Локомотива" отправил Луис Адриано. После навесной передачи Ханни бразилец, зависнув в воздухе, кивком головы отправил мяч в ворота Гилерме. 2:0 - и "Спартак" ушел отдыхать на перерыв с мощным преимуществом в счете.

Антигероем поединка стал форвард "Локомотива" Федор Смолов. Нападающий железнодорожников в первом тайме упустил невероятный шанс забить гол, промахнувшись с пары метров по пустым воротам. Но что же случилось во втором тайме!

На 69-й минуте матча защитник "Спартака" Николай Рассказов получил красную карточку. Спасал ворота, но мяч попал в руку, как посчитал арбитр. И как итог - пенальти! Мяч уверенно в руки взял Федор Смолов. И с 11-метровой отметки он попал в штангу ворот "Спартака". Нет гола! Нет, Смолов снова не забил.

Тем не менее, на 79-й минуте матча Фарфан все-таки сквитал один гол, сократив разрыв в счете до минимальных 2:1. Попутно успев травмировать вратаря "Спартака" Артема Реброва, который доигрывал матч с защитной повязкой на голове.

СТАТИСТИКА МАТЧА СПАРТАК - ЛОКОМОТИВ

Спартак - Локомотив 2:1

Голы: 1:0 – 6 Глушаков, 2:0 – 38 Луис Адриано, 2:1 – 79 Фарфан.

Спартак – Ребров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Комбаров, Глушаков, Фернандо (Тимофеев, 42), Мельгарехо (Ломовицкий, 66), Ханни (Петкович, 73), Луис Адриано, Зе Луиш.

Локомотив – Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Фернандеш, 63), Рыбус, Крыховяк, Денисов (Баринов, 46), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Эдер, 77), Смолов, Фарфан.

Предупреждения: Денисов (14), Чорлука (45), Баринов (58), Глушаков (62), Кверквелия (90+3).

Удаление: Рассказов (67).