Юрий Семин: "Пенальти Федора Смолова сыграл свою роль в матче"

Футболисты столичного "Локомотива" снова не смогли одержать победу в поединке чемпионата России в Премьер-Лиге. В гостевом поединке против "Спартака" команда Юрия Семина пропустила два гола в первом тайме еще до перерыва и в итоге не смогла отыграться. Плюс во втором тайме у "Локо" допустил промах с пенальти Федор Смолов. "Локомотив" проиграл со счетом 1:2 и после встречи Юрий Семин выглядел немного расстроенным после неудачной встречи в российском первенстве.

- Каков будет ваш комментарий короткий к игре.

- Короткий. Я думаю, что была очень интересная игра для болельщиков. Но нам... мы разочарованы в том, что и просто на праздник подарили "Спартаку" 3 очка. Действиями же игроков я доволен за исключением ошибок.

- Смолов был штатным пенальтистом или же он по своей инициативе взял мяч и пошел бить?

- Хорошо, что он брал на себя инициативу, а плохо, что не забил. Миранчуки в какой-то момент во втором тайме не стали брать инициативу на себя. Хуже, что Федор не забил в первом тайме, а 11-метровый - лотерея. Хотя этот эпизод многое сыграл, мы могли отыграться и победить.

Отметим, что неделю назад "Локо" уступил на своем поле екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в российском первенстве. Свой следующий матч "Локомотив" проведет в рамках Кубка России - 5 декабря они примут дома казанский "Рубин". А 8 числа снова на своем поле сыграют против ФК "Оренбург" в последнем матче календарного 2018 года. Это будет встреча в рамках 17 тура чемпионата России.