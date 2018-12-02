Главный тренер "Спартака" признался, что в конце игры в случае травмы голкипера в ворота поставил бы Глушакова

В воскресенье, 2 декабря, футболисты московского "Спартака" победили дома "Локомотив" со счетом 2:1. "Красно-белые" выиграли второй матч под началом Олега Кононова и поднялись на 4 место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Главный тренер спартаковцев на послематчевой пресс-конференции поделился эмоциями с этой игры.

- Это было настоящее дерби, в котором никто не хотел никому уступать. Содержание игры у нас оставляет желать лучшего, важна же победа. Сейчас провел три игры, для меня очень важна такая победа, когда нужно было терпеть, верить в себя и победить. Эта победа даже больше, чем если бы мы владели и территориальным преимуществом и игровым.

- Что с Фернандо и Ребровым?

- У Фернандо старая травма, просто воспаление пошло. Он мог бы продолжать матч, но приняли решение заменить, дабы не прогрессировал рецидив. Что касается Реброва, то достаточно серьезный удар был в голову, касание такое. Надо смотреть внимательно эпизод - есть ссадины большие, может быть, неизвестно, зашивать придется. Он молодец, сегодня, думаю, смело говорить, что он герой матча.

- Как вам судейство и удаление Рассказова?

- Давайте лучше по игре поговорим, а не по судейству.

- Если бы Ребров не продолжил матч, то Глушаков бы встал ворота? Продумали ли вы, кто встал бы в ворота?

- Да, у меня была мысль. Что именно Глушаков занял бы место в воротах, я соглашусь с вами.

- Сегодня 2 раза играли Джикию, не играл Ещенко. Смогут ли они дальше сыграть?

- Достаточно сложный момент - те футболисты, которые ездили в сборные, сейчас не в лучшем состоянии. Что касается наших игроков, то здесь напряженный сезон и физически и психологически, концовка достаточно сложная. Игроки понимают, что нужно отдавать все силы, жертвуя собой. Сегодня - завтра узнаем состояние и точный диагноз травмированных.

- Если Фернандо не успеет восстановиться к последним играм, означает ли это что Артем Тимофеев - безальтернативен?

- У нас есть Игнатов. Он приехал после сборной и не проводил с нами этот сбор, где мы достаточно хорошо поработали на протяжении 10 дней. И он приехал в таком состоянии, мягко говоря, не очень хорошем. И нужно было время, чтобы подвести его к такому физическому состоянию, которое нужно нам, чтобы он проводил качественно игры.

- Глушаков забил гол и это должно прибавить ему уверенности. Какова была реакция команды?

- Мы фотографировались все вместе, с Денисом я не фотографировался. Но каждому из игроков я выразил благодарность и безусловно ему, он капитан. Сегодня для него это был очень важный матч. Он играл за "Локомотив" и для него это был не просто рядовой матч.

- Что вы сделали с Софьяном Ханни, который сейчас проводит хорошо игры?

- Я ничего не делал, это он делает. Он делает на поле свою работу. Говорил, что те требования, которые есть на этой позиции, ему подходят. Ханни играл до этого в такой футбол и это самое главное на данный момент. Он понимал, что неудачно играл с "Рапидом" и это повлияло на него и он настраивался на эту игру. Но две игры он отыграл хорошо. Важна стабильность и главное, чтобы он провел на таком же высоком уровне.

- 2 пропущенных гола в конце матча с "Рапидом" и сейчас похожи. Не находите симптоматичность?

- Мало времени на отработку всех тактических ошибок, исправлений. Одно дело говорить и указывать, а другое дело - отработать все. Сейчас мы играем 20% от того, что необходимо.

- После матча с "Рапидом" был командный ужин. Что это было, скажите?

- У нас идет восстановление. Например, после "Рапида" мы проводили здесь тренировку. Кто-то играл с "Рапидом", кто-то восстанавливался с физиотерапевтами, массажистами. Сегодня такая же картина, единственное же что мы не стали проводить тренировку на поле. И после этого мы ужинаем. Туда мы приглашаем и жен, подруг. Для того, чтобы не тащить ребят на базу, а чтобы они проводили больше времени с семьей, мы проводим здесь восстановление.

- Можете объяснить выбор стартового состава на игру с "Локомотивом"?

- Дело в том, что я рассчитываю в первую очередь на свою команду. Подстраиваться под соперника - не в моих правилах. И если я вижу, что у нас есть игроки и за счет этого мы должны побеждать, то есть переигрывать соперника, играя с мячом, а не без мяча.

- Тренировка после матча - это из-за плотного графика или систематично будет?

- Кое-что хотел бы сделать, чтобы это было систематично. Важно, чтобы мы не спешили домой, а восстанавливались здесь. Проводили бы тут совместный ужин, чтобы чувствовать команду и чтобы ребята общались и где-то может разобрали, как они играли сегодня. Что касается других мероприятий, то это зависит уже от других факторов. Здесь уже надо будет более детально подходить к делу с тренерами по физподготовке.

- Вы сделали с самого прихода ставку на Артема Реброва - это ваше изначальное мнение или же итог того что увидели на тренировках. Почему именно на него ставка?

- Селихов еще не до конца в кондициях, только начинает работать. Была достаточно сложная травма у него. Что касается Максименко и Реброва, то я выбрал опытного вратаря. На такие игры нам нужен опытный голкипер. Максименко очень хороший вратарь и будущее у него будет замечательным - он работает на тренировках хорошо и я в восторге как он выручает на тренировках. Все 3 вратаря и не отстают друг от друга. Реброва выбрал из-за опыта и это самое главное.

Следующая игра у "Спартака" теперь дома 5 декабря в рамках Кубка России. На своем поле москвичи примут екатеринбургский "Урал".