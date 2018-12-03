Очень старомодные убийства

Два года назад Москву увешали плакатами с изображением актрисы Александры Никифоровой в туалетах XIX века. Ее героиня в фильме «Анна-детектив» решала задачки в стилистике Шерлока Холмса на русской почве. И вот сейчас стартует новый проект - «Тайны госпожи Кирсановой», который уже окрестили приквелом (фильм о событиях, предшествующих рассказанной истории) «Анны-детектива».

- Мы абсолютно никак не связаны! - сердится режиссер «Тайн госпожи Кирсановой» Сергей Мезенцев. - Кто-то чушь написал, а другие растиражировали. Да, есть некая схожесть - нашей главной героиней и раскрывательницей преступлений является молодая особа. И дело тоже происходит в провинциальном городке. На этом все!

Итак, действие фильма происходит в 1878 году. В небольшой уездный городок Богородск приезжает молодая учительница Лариса Кирсанова (Ольга Лерман). Она ищет тут своего жениха, который пропал перед венчанием. А еще здесь живет ее тетя Лизавета Прокофьевна (Евгения Симонова). В Богородске жизнь Ларисы меняется - в ней раскрывается талант детектива. Поэтому в каждой серии - загадки, риск и громкие преступления, которые она раскрывает.

Всего будет 25 детективных новелл, каждая из которых укладывается в две серии. Итого - 50 серий. Помимо этого, есть в фильме история, которая проходит через все эпизоды - она о любви главной героини. Так что в целом жанр - это детективная мелодрама. Работа над сериалом шла в Горках Ленинских, недалеко от Москвы.

- Мы снимали непосредственно в самом особняке, где жил Владимир Ильич Ленин, - говорит режиссер. - В кадре будут его интерьеры и экстерьеры. Кроме того, на территории Горок Ленинских уже несколько лет существует так называемый киногород. Мы даже построили там свой уголочек. Конечно же, хотелось немного побарствовать, снимать одну минуту в день, красиво, неспешно, вдумчиво. Но это производство, сериал, который выдвигает свои определенные требования. И мы их выполняли.

В фильме главная героиня то и дело вспоминает события русско-турецкой войны, где она участвовала.

- Мы снимали войну, а это уже каскадерские вещи: и всадники, и сабли, и стрельба. Это, естественно, было трудно, - признается Сергей Мезенцев. - Еще вспоминаются зимние съемки в лесу. Героям надо было бежать по снегу, а его - по пояс. Я не шучу сейчас, нисколько не преувеличиваю. И вот представляете: вся группа 12 часов проводит в лесу, в минус 25. Физически это было очень сложно! Одна актриса, уже в возрасте, по сюжету шла по тропинке - и вдруг упала с нее. Так вот она не могла выбраться из сугроба! Еще же одежда сложная - все эти салопы… И вот угораздило же повалиться - это просто ужас был.

«Тайны госпожи Кирсановой». Понедельник - четверг, 14.30, Россия 1.