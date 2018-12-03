Безымянный герой Сашка

3 декабря 1966 года прах безымянного бойца захоронили у Кремлевской стены. Вечный огонь светит, вызывая в памяти образы тех, кто погиб. Но многие неизвестные солдаты выжили. Об одном из них хочу рассказать.

У нас дома на Серпуховке, когда мой дальний 17-летний родственник появлялся, его называли просто Сашкой. Осенью 44-го, когда я уже в первый класс пошел, его прямо с завода на фронт отправили. Бабушка тогда говорила еще, что Сашка непременно вернется - не смогут убить его, потому что он совсем молодой.

И он вернулся в мае 45-го. И пришел - победителем!

Хотя, по правде сказать, победителем он мне совсем не казался: ни одной награды… Я приставал с вопросами, как воевалось. Он отвечал скупо. Тогда я не понимал, что это не потому, что нечего рассказать, а просто он такой человек - не умеет быть в центре внимания. Но все же что-то удалось из него вытянуть.

Четыре раза сходил он в атаку. Вернее, бежал вперед, как и все рядом тоже бежали, надрывая глотки от страшного крика, бодря себя. Спрашиваю: «Страшно было?» Ответил не сразу: «А то… Самое страшное, когда из окопа лезешь… Потом, на ходу, не так уже…» «Убил кого-нибудь?» «Не… Не видел… Видел только, что нас они сами очень боялись…»

Еще рассказал Сашка, как зашел в немецкий дом, в нем никого, все так красиво - мебель, фигурки фарфоровые всякие… А он поднял с полу мужской ремешок из тоненьких, искусно сплетенных электрических проводков… Единственный трофей, с которым вернулся с войны.

Сашка достал его из солдатского вещмешка: жутко красивый, и я, помню, чуть не заплакал - так его захотелось… Сашка все понял и ремешок подарил.

Он не стал жить в Москве - неодолимо потянуло в деревню на Волге. Только через шесть лет я снова увидел его, когда мать отправила меня на лето в деревню к родичам. Сашка женился на солдатке с двумя ребятишками - муж с войны не вернулся, и дом их оказался самым крайним в деревне. Возле дома с просевшей кровлей возился с рассохшейся кадкой незнакомый мужик - ушастый, с редкими рыжеватыми волосами и очень худой. Я подошел: «Здравствуй, Саша…» Он оторвался от дела и посмотрел непонимающе... Потом расплылся в улыбке, обнялись…

Нет, не походил наш Сашка на победителя… Но я-то всегда знал, что он герой. Потому что сражался и победил. Одну медаль - «За победу над Германией» - ему все же вручили. Пришлось, правда, километров за сорок за ней ехать. Медаль он хранил в картонной коробочке из-под дедовых часов. Часы давным-давно ушли куда-то, а коробочка - вот, осталась. В праздники медаль надевал.

Я часто вспоминаю ту нашу последнюю встречу. И ту, когда он пришел к нам сразу после Победы. Один из выживших неизвестных солдат, без которых ее не было бы.

Вот, выходит, Вечный огонь и ему тоже светит.