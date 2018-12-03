Ким Кардашьян пышным бюстом затмила Ирину Шейк на показе Versace

В Нью-Йорке прошел первый показ итальянского модного дома Versace: дизайнер Донателла Версаче представила американской публике новую коллекцию сезона осень-зима 2019. Дефиле специально приурочили ко дню рождения покойного основателя марки Джанни Версаче, которому исполнилось бы 72 года. По подиуму прошли модели Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски и дочь Синди Кроуфорд, 17-летняя Кайя Гербер. Посмотреть показ пришли актрисы Блейк Лайвли, Ума Турман и Диана Крюгер, а также наследница Майкла Джексона Пэрис Джексон.

Но главной звездой вечера стала вездесущая Ким Кардашьян: звезда реалити-шоу пришла на дефиле в компании мужа, рэпера Канье Уэста. Судя по тому, как нежно хозяйка вечера Донателла Версаче трепала Канье по плечу, визит самой скандальной пары Инстаграма обошелся организаторам в кругленькую сумму. Ведь, как известно, Ким Кардашьян умеет зарабатывать деньги буквально из воздуха, и за просто так на показы ни к кому не ходит.

Ким Кардашьян пришла на дефиле с мужем Канье Уэстом.Фото: EAST NEWS

Ради модного вечера фигуристая Ким упаковала свое тело в блестящий наряд с глубоким декольте. Мини-платье едва прикрывало (а, точнее, выставляло на всеобщее обозрение) пышный силиконовый бюст брюнетки. Звезда реалити как всегда добилась своего: все взгляды были обращены в сторону ее прелестей, и фотографы то и дело щелкали камерами.

versace @kimkardashian wears a vintage-inspired sparkling Swarovski Metal Mesh custom-made #AtelierVersace mini dress at the #VersacePreFall19 fashion show with husband Kanye West. #VersaceNY

Платье Ирины Шейк, которое она представила во время шоу, было намного скромнее наряда Кардашьян, несмотря на глубокое декольте и волнующий разрез от бедра. Модель продефилировала по подиуму в черно-белом платье с животными принтами и в лаконичных черных босоножках. В зале в это время сидел бойфренд Шейк, голливудский актер и режиссер Брэдли Купер. Брэдли редко выбирается вместе с Ириной на модные мероприятия, но в этот раз он решил поддержать любимую.

Ирина продемонстрировала черно-белое платье с животными принтами.Фото: EAST NEWS

В своей новой коллекции Донателла Версаче решила воскресить два легендарных платья, которые когда-то запомнились поклонникам марки. Первое - с глубоким декольте, в котором Дженнифер Лопес в 2000 году появилась на вручении премии «Грэмми». Только вместо принта с экзотическими растениями наряд в этот раз украшали легкомысленные сердечки. И второе — черное платье, скрепленное булавками, в котором британская актриса Элизабет Херли появилась на премьере фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» вместе со своим бофрендом, актером Хью Грантом.

versace The iconic Versace silhouette made famous by JLO is reinterpreted in the Love Versace pop art print on the #VersacePreFall19 runway.

versace THAT dress is back: a garment that broke all barriers - the Safety Pin dress makes its return in a new and contemporary way. @vittoceretti on the #VersacePreFall19 runway. #VersaceNY

К слову, недавно в очередном выпуске реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким пожаловалась сестрам, что ее муж, рэпер Канье Уэст запрещает ей выкладывать в Инстарам слишком откровенные фотографии. Артист выразил свое возмущение – мол, ты же ж мать, давай, фильтруй карточки и прекращая сниматься полуголой. В ответ супруг получил бурю возмущения – 36-летняя Ким, как фурия, ответила мужу, что это ее дело – чем именно делиться с поклонниками в Инстаграме. Судя по всему, откровенные наряды Ким Канье пока еще не пытается колтролировать.